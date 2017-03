Εξελέγη το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ εξέλεξε η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της.

Τα εννέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν μεταξύ 55 υποψηφίων, με απόλυτη πλειοψηφία και ύστερα από μυστική ψηφοφορία, είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, με την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου υλοποιείται το σπουδαιότερο όργανο διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην στήριξη του Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού οικοσυστήματος της χώρας.

Πολύ σύντομα θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ξεκινήσει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, στα πλαίσια της Εθνικής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στους αντίστοιχους τομείς επιστημών, συγκροτούν οι εξής:

Διονύσιος Τσιχριτζής (Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας)

Απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ με Διδακτορικό από το Princeton University. Διετέλεσε Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και ιδρυτής του Ινστιτούτου Πληροφορικής στην Κρήτη. Υπήρξε Καθηγητής και Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Πρόεδρος στο Γερμανικό Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο GMD για τα Μαθηματικά και την τεχνολογία της Πληροφορίας. Διατέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Fraunhofer (Fraunhofer-Gesellschaft) στη Γερμανία, έναν πρωτοπόρο Οργανισμό εφαρμοσμένης έρευνας στην Ευρώπη και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας RICOH ESRO (European Strategic Research Organization). Είναι σήμερα Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αχιλλέας Γραβάνης (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης και Ερευνητής στο ΙΤΕ- Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας. Διετέλεσε εθνικός εμπειρογνώμων πολλών Ευρωπαϊκών Επιτροπών Έρευνας, μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας. Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην εταιρεία-βιοτεχνολογίας Emulate (WYSS/Harvard). Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων Παν/μιο Northeastern. Συνιδρυτής της εταιρείας-τεχνοβλατο βιοτεχνολογίας Bionature Ltd.

Ξενοφών Βερύκιος (Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα)

Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Bucknell και Lehigh των Η.Π.Α. και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Drexel ως Επίκουρος και ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 1979 ως το 1986, οπότε εξελέγη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 1987 έως σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθύνων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, και ιδρυτής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (1988-1994) καθώς και της spin-of εταιρίας ΕΛΒΙΟ Α.Ε. (2002). Εξέδωσε διδακτικά βιβλία, έχει συνεισφέρει κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και δημοσίευσε περισσότερα από 190 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν αποσπάσει περισσότερες από 14.000 αναφορές. Είναι κάτοχος ένδεκα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από το 2004 είναι Αρχισυντάκτης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Applied Catalysis B: Environmental.

Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης (Γεωπονικές Επιστήμες)

Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε τακτικό μέλος ή συνεργαζόμενος καθηγητής/ερευνητής σε Παν/μια ή ερευνητικά ιδρύματα του Καναδά(Univ. of Saskatchewan, Univ. of Guelph, National Research Council of Canada), καθώς και προσκεκλημένος καθηγητής στο Cyprus University of Technology. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις των συστατικών των τροφίμων και στη λειτουργικότητα τους. Υπήρξε μέλος Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας του Καναδά, Πρόεδρος του τμήματος της American Association of Cereal Chemists, μέλος του Επιστ. Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και του Επιστ. Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Είναι (συν)εκδότης επιστημονικού βιβλίου "Functional Food Carbohydrates" και (συν)συγγραφέας πολλών εργασιών σε διεθνή περιοδικά. Περιλαμβάνεται στην ομάδα των Highly Cited Researchers (ISI - Thomson Scientific) και έχει τύχει τιμητικών διακρίσεων από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Κωνσταντίνος (Κώστας) Γαλιώτης (Φυσικές Επιστήμες)

Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα στο οποίο διετέλεσε Διευθυντής την περίοδο 2007-2013. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, (Queen Mary και Imperial Colleges). Έχει 300 δημοσιευμένες εργασίες, με περισσότερες από 10000 αναφορές. Έχει προσελκύσει ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα άνω των 11 εκατομμυρίων Ευρώ για τη χρηματοδότηση της ομάδας του. Είναι ο επιστημονικός Εκδότης του διεθνούς περιοδικού “Advanced Composites Letters” και μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής των περιοδικών “Scientific Reports” (Nature) και “Graphene Technology” (Springer-Nature). Επίσης είναι ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή NMBP (Νανοτεχνολογία, Υλικά, Βιοτεχνολογία και Διαδικασίες Παραγωγής) του Ορίζοντα 2020 και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Graphene Flagship (2013-2023).

Αντώνης Εφραιμίδης (Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας)

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ (1967) με Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Princeton (1971). Έχει τον τίτλο του Διακεκριμένου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Maryland των ΗΠΑ όπου και κατέχει την Έδρα Cynthia Kim για Τεχνολογία Πληροφοριών. Διατέλεσε επισκέπτης Καθηγητής στο MIT, στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, και στο ΕΤΗ της Ζυρίχης. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει εκτενώς σε θέματα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Ασύρματων Συστημάτων ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΜΠ (2012-2016).

Ματθαίος Σανταμούρης (Επιστήμες περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο UNSW, Australia, Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διευθυντής Ομάδας Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο της Λυών Γαλλίας και έχει διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής στα London Metropolitan University, Πανεπιστήμιο Bolzano, Πανεπιστήμιο Tokyo Polytechnic, National University of Singapore, Πανεπιστήμιο Brunnel, Λονδίνου και στο Cyprus Institute. Υπήρξε προσκεκλημένος Ομιλητής Διεθνών Ημερίδων και Συνεδρίων, συγγραφέας 270 επιστημονικών άρθρων και 24 βιβλίων. Συμμετείχε σε πάνω από 200 Διεθνή και Εθνικά προγράμματα επιστημονικών ερευνητικών έργων και ήταν συντονιστής και/ή Κριτής σε πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει τιμηθεί με 7 βραβεία για το επιστημονικό του έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αντώνιος Ρεγκάκος (Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. (1997), Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών (2011), Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Χαιδελβέργης (2016), μέλος ΔΣ του ΜΙΕΤ και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το επιστημονικό του έργο επικεντρώνεται στην αρχαϊκή επική και ελληνιστική ποίηση, την αρχαία ιστοριογραφία και την αρχαία ομηρική φιλολογία. Είναι (συν)εκδότης της σειράς Trends in Classics Supplementary Volumes (de Gruyter, Βερολίνο) και του περιοδικού Trends in Classics.

Ξένια Χρυσοχόου (Κοινωνικές Επιστήμες)

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Rene Descartes-Paris-V (Γαλλία). Έχει εργαστεί σε διάφορα Πανεπιστήμια στη Γαλλία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2004. Σήμερα είναι Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρεται για τις κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις της ταυτότητας και την κατασκευή της στις φιλελεύθερες κοινωνίες και για θέματα πολυπολιτισμικότητας και πολιτικής συμμετοχής. 'Eχει γράψει επιστημονικά άρθρα και βιβλία, έχει διευθύνει τόμους και ειδικά τεύχη καθώς και έρευνες σε αυτά τα θέματα. Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και διετέλεσε μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας της European Association of Social Psychology.