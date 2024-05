Πτήση Singapore Airlines: Στην εντατική 20 επιβαίνοντες

Σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε δύο νοσοκομεία της Ταϊλάνδης νοσηλεύονται 20 άτομα που επέβαιναν στην πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη της Singapore Airlines, η οποία χθες, Τρίτη, επλήγη από σοβαρές αναταράξεις.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκτάκτως στη Μπανγκόκ.

#UPDATE Twenty people from the Singapore Airlines flight that hit extreme turbulence and made an emergency landing in Bangkok are in intensive care in two hospitals there, the hospitals said on Wednesday. pic.twitter.com/OV02qvcAz5

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2024