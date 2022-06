Σαουδική Αραβία: Κατασχέθηκαν παιχνίδια με rainbow χρώματα

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας κατέσχεσαν παιχνίδια και ρούχα με «γκέι χρώματα» που θεωρούνται «σε αντίθεση με τη μουσουλμανική πίστη» από καταστήματα στην πρωτεύουσα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το καθεστώς μοναρχίας έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια κοινωνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να δώσει μια πιο φιλελεύθερη εικόνα στον κόσμο και τη νεολαία του, αλλά ο θρησκευτικός συντηρητισμός και η πολιτική καταστολή παραμένουν πολύ ισχυρές.

«Ελέγχουμε προϊόντα που είναι αντίθετα με τη μουσουλμανική πίστη και τα δημόσια ήθη και που εμφανίζουν τα χρώματα της ομοφυλοφιλίας, στοχεύοντας τη νεότερη γενιά», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου, κατά τη διάρκεια αναφοράς του κυβερνητικού καναλιού Al.-Ekhbariya που μεταδόθηκε στο Τρίτη βράδυ.

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν πολύχρωμους φιόγκους, φούστες, καπέλα και κιτ, σύμφωνα με εικόνες από το κανάλι. «Η σημαία της ομοφυλοφιλίας υπάρχει σε ένα από τα καταστήματα στο Ριάντ», λέει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πιστεύει ότι αυτά τα χρώματα στέλνουν ένα «δηλητηριώδες μήνυμα» στα παιδιά. Η σημαία του ουράνιου τόξου είναι σύμβολο των κοινοτήτων LGBTQ (λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς και queer).

Η ομοφυλοφιλία είναι ένα κεφαλαιώδες αδίκημα στη Σαουδική Αραβία, γνωστή για την αυστηρή ερμηνεία της Σαρία, του Ισλαμικού νόμου.

Τον Απρίλιο, το βασίλειο είπε ότι ζήτησε από τη Disney να αφαιρέσει τις "LGBTQ αναφορές" από την ταινία της Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", κάτι που αρνήθηκε. Η ταινία τελικά δεν προβλήθηκε στη χώρα.

Η τελευταία ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Buzz Lightyear», η οποία περιλαμβάνει μια σκηνή φιλιού μεταξύ δύο γυναικών, έχει απαγορευτεί στη Σαουδική Αραβία και σε περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες, λέει μια πηγή κοντά στη Disney. Ωστόσο, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη απόφαση για αυτό το θέμα.

