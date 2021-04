Για κατασκοπεία στο LinkedIn προειδοποιεί η ΜΙ5

Τουλάχιστον 10.000 Βρετανοί έχουν προσεγγιστεί από ψευδή προφίλ που συνδέονται με εχθρικές χώρες στο επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την ΜΙ5.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί τους χρήστες που έχουν δεχτεί τέτοια αιτήματα διασύνδεσης πως μπορεί να έχουν παραπλανηθεί προκειμένου να αποκαλύψουν μυστικά.

«Κακόβουλα προφίλ» χρησιμοποιούνται σε «βιομηχανική κλίμακα» ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κεν ΜακΚάλουμ.

Σε εξέλιξη είναι μια καμπάνια για την εκπαίδευση των δημοσίων/ κυβερνητικών υπαλλήλων για την απειλή. Η προσπάθεια αυτή ονομάζεται Think Before You Link και προειδοποιεί πως ξένοι κατάσκοποι στοχεύουν αυτούς που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Ένας προβληματισμός είναι ότι οι συνάδελφοι των θυμάτων, από πλευράς τους, γίνονται πιο πρόθυμοι να αποδεχτούν επακόλουθα αιτήματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει ένας κοινός γνωστός.

Η ΜΙ5 δεν κατονόμασε συγκεκριμένα το LinkedIn, μα το BBC News γράφει πως επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η επίμαχη πλατφόρμα.

Οι 10.000 εργαζόμενοι περιλαμβάνουν μέλη από πρακτικά κάθε τομέα της κυβέρνησης, καθώς και βιομηχανίες- «κλειδιά». Όσον αφορά στον τρόπο προσέγγισής τους μπορεί να περιλαμβάνει ευκαιρίες για επαγγελματικές επαφές και ταξίδια, ή απλά για συνομιλίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόπειρες στρατολόγησής τους για την απόκτηση πληροφοριών. «Κανείς δεν έχει ανοσία στο να χειραγωγηθεί κοινωνικά έτσι ώστε να κάνει κάτι λάθος μέσω αυτών των προσεγγίσεων» αναφέρεται στις οδηγίες της υπηρεσίας.