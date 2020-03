Το ΜΙΤ εκπαιδεύει τα οχήματα χωρίς οδηγό σε ειδικό εξομοιωτή

Μια ιδιότυπη σχολή οδήγησης έχουν δημιουργήσει οι ερευνητές του ΜΙΤ, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για τα οχήματα που κινούνται χωρίς οδηγό.

Η ιδέα της χρήσης ενός εξομοιωτή δεν είναι νέα, καθώς αποτελεί πρακτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια για τους οδηγούς, τους πιλότους, ακόμα και τους αστροναύτες. Σκοπός του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ είναι να υιοθετηθεί η εν λόγω πρακτική και για τα οχήματα χωρίς οδηγό. Ένα σύστημα έχει ήδη αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό και φέρει το όνομα Virtual Image Synthesis and Transformation for Autonomy, εν συντομία VISTA, όπως μας ενημερώνει η τεχνολογική επιθεώρηση New Atlas. To σύστημα VISTA παρουσιάζει σενάρια κίνησης σε πραγματικές συνθήκες στον κεντρικό υπολογιστή ενός οχήματος που κινείται χωρίς οδηγό, με άπειρες επιλογές κίνησης και κατεύθυνσης.

Με τον τρόπο αυτό οι ερευνητές του ΜΙΤ θεωρούν ότι δεν θα είναι απαραίτητο να βγει ένα όχημα για δοκιμές στους δρόμους προτού να θεωρηθεί ασφαλές να κινηθεί αυτόνομα. Με το σύστημα εξομοίωσης, υπάρχει η ασφάλεια της προετοιμασίας ενός οχήματος για ένα πλήθος σεναρίων που μπορούν να συμβούν στον δρόμο, από τα πιο απλά, μέχρι και τα πιο επικίνδυνα.

Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του αυτόνομου οχήματος κερδίζει μικρά «βραβεία» για την ολοκλήρωση μικρών αποστολών επιτυχημένης μετακίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β σε έναν εικονικό κόσμο με φωτορεαλιστική λεπτομέρεια που παρουσιάζει το σύστημα VISTA. H σύνθεση των κόσμων που παρουσιάζει το σύστημα VISTA προκύπτει από πραγματικά δεδομένα, έτσι ώστε να είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένο ένα όχημα προτού να βγει στην πραγματική κίνηση. Νευρωνικά δίκτυα που μπορούν να συνδεθούν με τον εξομοιωτή τροφοδοτούν τον εικονικό κόσμο με την κίνηση άλλων οχημάτων ή ακόμα και πεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άλλα αυτοκίνητα κινούνται με τη λογική που θα ακολουθούσε ο άνθρωπος οδηγός τους και όχι με βάση μία στείρα λογική Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εκπαίδευση αυτή είναι επιτυχημένη μέχρι στιγμής, αφού ένα κεντρικό σύστημα που είχε εκπαιδευτεί σε 10.000 εικονικά χιλιόμετρα στο VISTA μπήκε ήδη σε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό και μπόρεσε να μετακινηθεί με ασφάλεια σε όλες τις πραγματικές συνθήκες κίνησης που αντιμετώπισε.