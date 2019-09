Στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, (Military Committee Conference), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως 14 Σεπτεμβρίου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, συμμετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου, αφορούσαν:

Τις τρέχουσες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ (όπως Operation SEA GUARDIAN, Resolute Support, Kosovo Force (KFOR), NATO Mission in Iraq, NATO Support to the Refugee and Migrant Crisis in the Aegean Sea, Air Policing).

Την κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν.

Την αποτροπή - άμυνα.

Παράλληλα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τους αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) των ΗΠΑ, General Joseph F. Dunford Jr. (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) και της Εσθονίας, Major General Martin Herem.