Η αρχαία Ελλάδα ταξιδεύει στη Ν. Κορέα

Με περισσότερα από 350 εκθέματα να ταξιδεύουν για πρώτη φορά στη Ν. Κορέα και ένα μουσειολογικά ευρηματικό σχεδιασμό που εστιάζει στον άνθρωπο, η έκθεση «Τhe Greeks: Agamemnon to Alexander the Great» (Οι Έλληνες. Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο) παρουσιάζεται στο Seoul Arts Center του Hangaram Museum, έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση μιας έκθεσης - επιτομής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό γεγονός για την ασιατική χώρα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος του κορεατικού κοινού για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό καθώς και της σημασίας της ανάδειξης της θεμελιώδους συμβολής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού κόσμου.

Η έκθεση «Τhe Greeks: Agamemnon to Alexander the Great» έχει ήδη παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία και θεαματική προσέλευση επισκεπτών σε τέσσερα Μουσεία της Β. Αμερικής (στο Point-a-Calliere Museum of History and Archaeology στο Μόντρεαλ, στο Canadian Museum of History στην Οττάβα, στο Field Museum στο Σικάγο και στο National Geographic Museum στην Ουάσιγκτον) από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Οκτώβριο του 2016, και αποτελεί πολιτιστικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας.

Στη Σεούλ, η έκθεση διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Seoul Arts Center του Hangaram Museum και περιλαμβάνει εκθέματα από ελληνικά αρχαιολογικά Μουσεία, αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, ζωγραφικής και κοσμηματοτεχνίας, ανασκαφικά ευρήματα από Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και μία μεγάλη ποικιλία σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Αναδεικνύοντας τις όψεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, κεντρικό θεματικό άξονα αποτελεί ο «Έλληνας», από τον ανώνυμο επιφανή νεκρό στον μυθολογικό άνακτα Αγαμέμνονα και από τον επώνυμο αριστοκράτη σε «επιφανείς άνδρες» του πνεύματος – Πλάτωνα και Αριστοτέλη και του ιστορικού γίγνεσθαι- Φίλιππο και Αλέξανδρο. Το χρονολογικό της πλαίσιο καλύπτει την περίοδο από την Εποχή του Λίθου μέχρι την Ελληνιστική περίοδο, από το 6000 π.Χ. περ. μέχρι τον 2ο αι. π.Χ.