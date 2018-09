The Cure: To θρυλικό βρετανικό συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα

To θρυλικό βρετανικό συγκρότημα The Cure έρχεται στην Αθήνα στα πλαίσια του Ejekt Festival. Η ανακοίνωση έγινε από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, που φέτος γιορτάζουν τα 15 του χρόνια.



Η μεγάλη βραδιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eject Festival, έχει οριστεί στην πλατεία Νερού στις 17 Ιουλίου 2019.

Το Φεστιβάλ πληροφόρησε ότι θα δώσει σύντομα περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, ανεβάζοντας παράλληλα το εμβληματικό «Boys Don’t Cry» και γράφοντας στη λεζάντα «We couldn’t have imagined a better way to celebrate our 15th anniversary».

Το γκρουπ έχει έρθει στο παρελθόν ξανά στην Ελλάδα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο σκοτεινός τους ήχος τους καθιέρωσε στο γκόθικ ροκ είδος.

Ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70 κυκλοφορώντας τον πρώτο δίσκο τους, «Three Imaginary Boys» (1979). Με τον δίσκο αυτό, το συγκρότημα του Robert Smith -το μόνο σταθερό μέλος της μπάντας από την ημέρα της δημιουργίας του- θεωρήθηκε εκφραστής του Post-punk και Νew Wave κινήματος που είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία με την Punk - rock επανάσταση.

Μετά τη κυκλοφορία του «Pornography» (1982), το μέλλον του συγκροτήματος ήταν αβέβαιο και ο Robert Smith ήταν πρόθυμος να αφήσει στο παρελθόν το μελαγχολικό, καταθλιπτικό αποτύπωμα που είχε αποκτήσει το συγκρότημα. Με το single «Let's Go to Bed» (1982), o Smith άρχισε να υιοθετεί μια ποπ αίσθηση μουσικής.

Η δημοτικότητά τους αυξανόταν καθώς περνούσε η δεκαετία και, πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραγούδια «Just Like Heaven», «Lovesong» και το «Friday I'm In Love» εισήχθηκαν στο Billboard Hot 100 chart. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Cure ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα εναλλακτικής ροκ συγκροτήματα του κόσμου.

Μέχρι το 2004, υπολογίζεται ότι είχαν πουλήσει 27 εκατομμύρια άλμπουμ -13 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 30 singles, ενώ από το 2010 δουλεύουν στο 14ο άλμπουμ τους.

To περασμένο καλοκαίρι οι Cure γιόρτασαν τα σαράντα τους χρόνια με μια μεγάλη συναυλία στο Χάιντ Παρκ στο Λονδίνο.

