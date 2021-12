Η στραβοτιμονιά που μπλόκαρε για 7 ημέρες το παγκόσμιο εμπόριο

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Γεωργίου

Το ημερολόγιο έγραφε Τρίτη 23 Μαρτίου, όταν το μήκους 400 μέτρων, βάρους 200.000 τόνων και χωρητικότητας 20.388 TEUs Ever Given προσάραξε στη Διώρυγα του Σουέζ, «φρακάροντας» μία κεντρική αρτηρία του διεθνούς εμπορίου. Το πλοίο παρέμεινε εγκλωβισμένο στο Κανάλι μέχρι και τις 29 Μαρτίου, όταν τα πολλαπλά σωστικά συνεργεία κατάφεραν να το αποκολλήσουν. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες πλοία είχαν σχηματίσει «ουρές», ενώ άλλα άλλαζαν διαδρομές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αρκετές επιπλέον ημέρες ταξιδιού. Εκτιμήσεις αναλυτών υποδεικνύουν ότι περίπου το 12% του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω της Διώρυγας, δείγμα των προβλημάτων που προκάλεσε το περιστατικό στην εφοδιαστική αλυσίδα, προβλήματα που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Σημειώνεται ότι το πλοίο κρατείτο από τις αρχές της Αιγύπτου μέχρι και τις αρχές Ιουλίου, όταν και επετεύχθη συμφωνία αποζημίωσης με τους πλοιοκτήτες. Το Ever Given ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen, ενώ το διαχειρίζεται η Evergreen, με έδρα την Ταϊβάν. Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ υπέδειξε ως ένοχο τον καπετάνιο του πλοίου, ισχυριζόμενη ότι εισήλθε στην περιοχή εν μέσω δυσχερών καιρικών συνθηκών και έχασε τον έλεγχο, ενώ ταξίδευε με ταχύτητα. Για την άλλη πλευρά, κρίσιμος ήταν ο ρόλος των πλοηγών του Καναλιού, οι οποίοι κατευθύνουν τα πλοία μέσω της στενής πλωτής οδού, αλλά και των αρχών που επέτρεψαν στο Ever Given να εισέλθει στο πέρασμα εν μέσω αμμοθύελλας. Στο τέλος, δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αποζημίωσης. Δημοσίευμα της Wall Street Journal έκανε λόγο για προκαταρκτική συμφωνία ύψους 200 εκατ. δολαρίων, ενώ μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου τόνισαν ότι τελικά το deal έφτασε τα 550 εκατ. δολάρια.

Η επόμενη μέρα

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή, την οποία επέφερε το περιστατικό, είναι η απόφαση της Αρχής της Διώρυγας να ξεκινήσει εργασίες για τη διαπλάτυνση και την εμβάθυνση του νότιου τμήματος, όπου προσάραξε το Ever Given. Παράλληλα, μεγάλο τμήμα της δημόσιας συζήτησης για το περιστατικό αφιερώθηκε και στο μέγεθος του containership και αν θα επηρεαστεί η θέση τέτοιων βαποριών μελλοντικά στο διεθνές εμπόριο. Πρόσφατη ανάλυση της BIMCO κατέδειξε ότι την πενταετία 2015-2019 οι παραγγελίες για ULCS (Ultra Large Container Ships), χωρητικότητας 15.000 TEUs και περισσότερο, ενισχύθηκαν κατά 119,3% συγκριτικά με το πρώτο μισό της δεκαετίας. Αρμόδιες πηγές λένε στη «Ν» ότι σήμερα βρίσκονται υπό ναυπήγηση 52 containerships, χωρητικότητας 19.000 - 24.000 TEUs, ενώ φέτος τέθηκαν παραγγελίες για 16 ακόμη βαπόρια. Σύμφωνα με πηγή κοντά στους liners, «το περιστατικό με το Ever Given δεν θα έχει κάποια επίδραση στα μεγέθη των ULCS».