"Today is a day of remembrance of the Genocide against Pontian Hellenism," Foreign Minister Nikos Dendias said in a Twitter post.

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού η σημερινή. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, τιμάμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και στους εθνικούς αγώνες. #Genocide pic.twitter.com/T18KIxeJIQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2022

"We keep alive the memory of the 353,000 victims, we honor the great contribution of the Pontians to the economic, spiritual and social life of the country, as well as to the national struggles", he underlined.