Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ

Πέθανε, σε ηλικία 71 ετών, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ πρωταγωνιστής των ταινιών «Children of a Lesser God», «Kiss of the Spider Woman» και «Broadcast News».

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Hurt θρηνεί τον θάνατο του Γουίλιαμ Χαρτ, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, που πέθανε στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια», ανάφερε ο γιος του σε σχετική ανακοίνωση.

Το 2018, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στα οστά.

Ο Χαρτ κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1986 για το φιλμ «Kiss of the Spider Woman», στο οποίο είχε υποδυθεί έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που μοιράζεται ένα κελί με έναν πολιτικό κρατούμενο στη Βραζιλία. Ακολούθησαν τρεις ακόμα υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τα «Children of a Lesser God» και «Broadcast News» και Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «A History of Violence».

Γεννημένος το 1950, ο Χαρτ σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο, αλλά η μεγάλη αγάπη του ήταν η υποκριτική, οπότε γράφτηκε στη Σχολή Τζούλιαρντ το 1972. Έπειτα από μια σειρά μικρών ρόλων, κέρδισε τον πρώτο του σημαντικό ρόλο στην ταινία «Altered States» του Κεν Ράσελ και ακολούθησε το ερωτικό θρίλερ «Body Heat», πρωταγωνιστώντας δίπλα στην Κάθλιν Τέρνερ.

Ακολούθησε το κωμικό δράμα «The Big Chill», και το κατασκοπευτικό θρίλερ «Gorky Park», ενώ λίγο αργότερα επιλέχτηκε, από τον σκηνοθέτη Έκτορ Μπαμπένκο, για το «Kiss of the Spider Woman». Για την συγκλονιστική του ερμηνεία απέσασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στις Κάννες καθώς και το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού.