EnVision: Ο ΕΟΔ ανακοίνωσε νέα αποστολή στην Αφροδίτη

Την επιλογή της αποστολής EnVision, με στόχο την Αφροδίτη, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) την Πέμπτη, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις της NASA για δύο αποστολές στον αφιλόξενο πλανήτη, που έχει χαρακτηριστεί ως «αδελφή» της Γης.

Το EnVision, σύμφωνα με τον ΕΟΔ, προορίζεται να συμβάλει αποφασιστικά στο να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την Αφροδίτη, η οποία θα βοηθήσει στο να απαντηθούν ερωτήματα ως προς το για ποιον λόγο η Αφροδίτη και η Γη εξελίχθηκαν τόσο διαφορετικά. Η εκτόξευση της αποστολής προορίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η NASA, από πλευράς της, που συνεργάζεται με τον ΕΟΔ στο πλαίσιο της αποστολής EnVision, κάνει λόγο για μια μεγάλη στιγμή «τριπλού» χαρακτήρα, καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα τις αποστολές DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging) και VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy).

Τα τρία σκάφη, επιχειρώντας μαζί, θα πραγματοποιήσουν τη βαθύτερη μελέτη της Αφροδίτης που έχει γίνει ποτέ, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για την εξέλιξή της. Σημειώνεται πως η Αφροδίτη είναι ένας πλανήτης όπου η κλιματική αλλαγή «εκτροχιάστηκε»- και ως εκ τούτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η έρευνα πάνω στο τι ακριβώς συνέβη, δεδομένων των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με τη Γη.

Το EnVision θα μελετήσει την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα του πλανήτη, ενώ ένα ραντάρ της NASA θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του σκάφους, προκειμένου να χαρτογραφήσει την επιφάνεια. Ακόμη, θα γίνει ένα πείραμα σχετικά με τις εσωτερικές δομές και το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη, καθώς και έρευνες για τη σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας- ενώ θα αναζητηθούν και ίχνη ενεργής ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Η εκτόξευση προορίζεται να γίνεται το 2031, το 2031 ή το 2033.