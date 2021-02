Συμβιβασμός Αυστραλίας- Facebook: Πώς συμφωνήθηκε η άρση του «μπλόκου» στις ειδήσεις

Το Facebook ανακοίνωσε πως θα αποκαταστήσει την πρόσβαση σε ειδησεογραφικό περιεχόμενο για τους χρήστες του στην Αυστραλία, με τον Αυστραλό υπουργό Οικονομικών, Τζος Φράιντενμπεργκ, να λέει ότι ο επικεφαλής του κοινωνικού δικτύου, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον ενημέρωσε πως το «μπλόκο» θα λήξει «στις προσεχείς ημέρες» μετά από συνομιλίες τους.

Ο Φράιντενμπεργκ είπε πως το Facebook «έκανε refriend» την Αυστραλία ότι θα γίνουν αλλαγές στον επίμαχο νόμο, ο οποίος αποτελεί και την αιτία της αντιπαράθεσης μεταξύ της αυστραλιανής κυβέρνησης και μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Google και το Facebook. Υπενθυμίζεται πως ο νόμος αυτός θα υποχρεώνει τις εταιρείες τεχνολογίας να πληρώνουν ΜΜΕ για το ειδησεογραφικό περιεχόμενο που αναρτάται στις πλατφόρμες του- κάτι που προκάλεσε την αντίδραση κολοσσών της «Big Tech», με τη Google να απειλεί με πιθανή απόσυρση της μηχανής αναζήτησής της από τη χώρα (πριν κλείσει συμφωνίες με αυστραλιανά ΜΜΕ) και το Facebook να μπλοκάρει την πρόσβαση σε ενημερωτικό/ ειδησεογραφικό περιεχόμενο για τους Αυστραλούς, σε μια κίνηση που πολλοί εξέλαβαν ως μια ανησυχητική και αντιδημοκρατικού χαρακτήρα «επίδειξη δύναμης» που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αυστραλία πρόκειται να προβεί σε τέσσερις τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και μια αλλαγή στον προτεινόμενο μηχανισμό υποχρεωτικής διαμεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται όταν οι κολοσσοί του Διαδικτύου δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους οργανισμούς ΜΜΕ για τις πληρωμές για το περιεχόμενό τους.

Το Facebook ανακοίνωσε πως είναι ικανοποιημένο από τις αλλαγές, που θα πρέπει να εισαχθούν στη σχετική νομοθεσία, που πρόκειται να περάσει από το κοινοβούλιο. Όπως είπε η Κάμπελ Μπράουν (αντιπρόεδρος του Facebook αρμόδια για θέματα διεθνών συνεργασιών στον τομέα των ειδήσεων), διευκρινίστηκε πως το κοινωνικό δίκτυο θα μπορεί να αποφασίζει εάν τα νέα εμφανίζονται στο Facebook, έτσι ώστε να μην υπόκειται αυτόματα σε αναγκαστική διαπραγμάτευση. Επίσης, υπάρχει μια περίοδος δύο μηνών πριν την παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση (έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας), και ένας νέος κανόνας βάσει του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας και ΜΜΕ πριν τεθούν σε ισχύ οι κανόνες.

Εταιρείες του χώρου των ΜΜΕ (που γενικότερα υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να λαμβάνουν πληρωμή για τα links τους που φέρνουν traffic στις πλατφόρμες των διαδικτυακών κολοσσών, επιτρέποντάς τους έτσι να αποκτούν τη «μερίδα του λέοντος» στην «πίτα» της online διαφήμισης) επιδοκίμασαν τον συμβιβασμό. Εκπρόσωπος της Nine Entertainment καλωσόρισε τον συμβιβασμό, λέγοντας πως έφερε το Facebook «πίσω στις διαπραγματεύσεις με τους αυστραλιανούς οργανισμούς ΜΜΕ», ενώ η Seven West Media είπε ότι υπέγραψε letter of intent για συμφωνία παροχής περιεχομένου με το Facebook εντός 60 ημερών. Σημειώνεται επίσης πως η News Corp είχε υπογράψει συμφωνία με τη Google.

Η θέση του Facebook είναι πως η συμφωνία που επετεύχθη «θα μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε τους εκδότες που επιλέγουμε, περιλαμβανομένων μικρών και τοπικών εκδοτών».

Σημειώνεται πως το Facebook έχει ήδη το Facebook News Tab, μέσω του οποίου πληρώνει οργανισμούς ΜΜΕ για την προβολή θεμάτων τους στην πλατφόρμα του. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το BBC, αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.