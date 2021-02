Prodigy: Ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Κιθ Φλιντ

Η βρετανική μπάντα The Prodigy θα είναι το θέμα ενός νέου μουσικού ντοκιμαντέρ.

Τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, Λίαμ Χόουλετ και Μάξιμ είναι παραγωγοί της ταινίας, η οποία είναι ένα πρότζεκτ της Pulse Films, του στούντιο των ντοκιμαντέρ Lemonade της Beyoncé, του Shut Up And Play The Hits των LCD Soundsystem's και του 20.000 Days On Earth του Νικ Κέιβ.

Ο Πολ Νταγκντέιλ συνεργάτης του συγκροτήματος θα σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ.

Στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει την ταινία «World On Fire» με τις συναυλίες των Prodigy το 2011 και είναι επίσης δημιουργός ταινιών με θέμα τις συναυλίες των Rolling Stones, των Coldplay κ.ά.

Το πρώτο μουσικό ντοκιμαντέρ των Prodigy περιγράφεται ως ασυμβίβαστη και συναισθηματική ιστορία μιας παρέας νεαρών από το Έσσεξ που βρέθηκαν μαζί στη δίνη της rave σκηνής της δεκαετίας του ’80 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Χόουλετ και Μάξιμ αφιερώνουν την ταινία στον εκλιπόντα αρχηγό των Prodigy, Κιθ Φλιντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 49 ετών, τον Μάρτιο του 2019. «Κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη μπάντα... λοιπόν και τί έγινε; Μετά τη συγκλονιστική απώλεια του αδερφού μας Κιθ το 2019, είναι ο σωστός χρόνος για να πούμε την ιστορία του συγκροτήματος μας, ολόκληρη» αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους.

JAMES MCCAULEY

«Είναι μια ιστορία ενός χαοτικού και ταραγμένου ταξιδιού της συμμορίας μας, του γκρουπ, της μπάντας του κόσμου -των Prodigy. Ή απλά, η ιστορία αδερφών σε αποστολή να κάνουν θόρυβο, να θερμαίνουν τις ψυχές των ανθρώπων και να ανατινάζουν τα ηχητικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φιλμ θα γίνει με την ίδια ακεραιότητα που έχει η μουσική μας -χωρίς συμβιβασμούς και ωραιοποιήσεις, ειλικρινές... αφιερωμένο στον Κιθ» τονίζουν.

Οι Prodigy έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο.