Πρωτοβουλίες υποστήριξης της HP για συνεργάτες και πελάτες

Η HP Inc. ανακοίνωσε μια σειρά πρωτοβουλιών ανακούφισης που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας κοινότητας του δικτύου συνεργατών για την αποτελεσματική πλοήγηση στις επιχειρησιακές και οικονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον COVID-19.

Εκτός από την παροχή ποικίλων επιλογών χρηματοδότησης και μίσθωσης για πελάτες, η εταιρεία θα προσφέρει βραχυπρόθεσμα,ειδικά για την αγορά και για κάθε χώρα, κίνητρα για το δίκτυο συνεργατών. Οι προσφορές θα διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και εξαρτώνται από την επιλεξιμότητα των συνεργατών.

Επιπλέον, η HP έχει εφαρμόσει ένα πιο προβλέψιμο, flat-rate πρόγραμμα κινήτρων και χαλαρά μοντέλα αποζημίωσης για να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία των συνεργατών σε ότι αφορά την επίτευξη του linearity, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις προθεσμίες υποβολής αποδεικτικών επιδόσεων και αναφορών. Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα κοινοποιηθούν στους συνεργάτες του δικτύου της HP από τις ομάδες της HP αυτήν την βδομάδα.

“Ως μια πολυεθνική εταιρεία, κατανοούμε τη σημασία της δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα της εκτέλεσης σε τοπικό επίπεδο. Αντί να υιοθετούμε μια προσέγγιση one size fits all, ακολουθούμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικά για τη μοναδική και εξελισσόμενη δυναμική κάθε αγοράς και χώρας, ανάλογα με διάφορους παράγοντες", δήλωσε ο Christoph Schell, Chief Commercial Officer, HP Inc. “Είμαστε δομημένοι για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται οι αξιόλογοι συνεργάτες και πελάτες μας”.

Βασιζόμενοι στην HP Integrated Financial Solutions για τους τελικούς πελάτες

Σε συνεργασία με τους επικυρωμένους χρηματοοικονομικούς συνεργάτες του HPEFS και DLL, ο όμιλος Integrated Financial Solutions της HP προσφέρει πλέον μια ποικιλία επιλογών χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων/μειωμένων πληρωμών μέχρι το 2021, των βραχυπρόθεσμων μισθωμάτων και της εισφοράς μετρητών για συσκευές HP που ανήκουν στον πελάτες μέσω προγράμματος επαναμίσθωσης.

Οι πελάτες που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να μετατρέψουν ιδιόκτητα περουσιακά στοιχεία στον χώρο εργασίας σε λύσεις μίσθωσης ή να αποκτήσουν τηντεχνολογία που απαιτείται σήμερα με μειωμένες πληρωμές για το υπόλοιπο του 2020 για να μετριάσουν τις προσωρινές προκλήσεις στις ταμειακές ροές. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από δομές αναβολής πληρωμών ή να εγγραφούν σε πρόγραμμα ενοικίασης υπολογιστών, το οποίο διατίθεται σε συμβάσεις εξοπλισμού για περίοδο 12 μηνών. Μετά από 12 μήνες, οι ενικοιαζόμενες συσκευές μπορούν να επεκταθούν, να αγοραστούν ή να επιστραφούν για αναβάθμιση.

Δωρεάν ψηφιακή υποστήριξη ασφαλείας στον κυβερνοχώρο

Για να αντιμετωπίσει τους πιθανούς κινδύνους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για όσους εργάζονται ή διαβάζουν από το σπίτι, η HP ξεκίνησε μια καμπάνια ασφάλειας . Εκτός από την παροχή συμβουλών και tips διαδικτυακά, , η HP προσφέρει δωρεάν webinars για πελάτες ώστε να βοηθήσει στη δημιουργία των γραφείων τους στο σπίτι με ασφάλεια.

HP.com Security Solutions. Η HP θα προσφέρει επιπλέον δωρεάν το HP Sure Click Pro μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, για να βοηθήσει στην προστασία των χρηστών από απειλές ασφάλειας μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγράφων. Το HP Sure Click Pro ενισχύει το υπάρχον HP Sure Click με πρόσθετες λειτουργίες, όπως η επεξεργασία εγγράφων Word και Excel μέσα σε ένα απομονωμένη ηλεκτρονική δομή. Αυτή η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για χρήση σε όλους τους υπολογιστές Windows 10, HP ή άλλων κατασκευαστών . Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ:

“Σε έναν κόσμο που γύρισε ανάποδα από τον κορωνοϊό, το λανσάρισμα αυτών των λύσεων ασφάλειας δεν μπορούσε να γίνει σε καλύτερο χρόνο”, δήλωσε ο Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ έχουν αναγκαστεί να εργαστούν στο σπίτι, και αυτές οι συσκευές εργασίας πρέπει εκτός δικτύου να είναι τόσο ασφαλείς όσο θα ήταν και στο γραφείο. Ακόμη και όταν τα πράγματα επιστρέψουν στην ομαλότητα, είναι γνωστό ότι το εργατικό δυναμικό γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο mobile”.

Ισχυρές πλατφόρμες εκπαίδευσης και συνεργασίας

Για να οπλίσει τους συνεργάτες της με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των εσόδων και την κατοχύρωση μελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησής τους, το HP University προσφέρει online μαθήματα οn demand σε ποικίλα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε δεξιοτήτες πωλήσεων, κατάρτιση για προϊόντα και κορυφαία πιστοποιητικά. Οι συνεργάτες μπορούν να επιλέξουν προσαρμοσμένες διαδικτυακές ψηφιακές μαθησιακές διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προτεραιότητες τους.

Η HP μετατόπισε όλα τα events του δημοσιονομικού έτους 2020 (που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2020) σε μορφές ψηφιακής διασύνδεσης για να δώσει μία σταθερή ροή ειδήσεων και ευκαιριών πληροφόρησης και δικτύωσης, αξιοποιώντας τόσο τις εσωτερικές όσο και εξωτερικές φωνές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει μετατοπίσει το μοντέλο συνεργασίας της με πελάτες σε μια ισχυρή, online πλατφόρμα για ένα ευρύ σύνολο θεμάτων, όπως η εκτύπωση στο γραφείο, η ασφάλεια, οι λύσεις κινητικότητας και οι υπηρεσίες HP.

Ενισχυμένη υποστήριξη πελατών όλο το 24ωρο

Για να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση για υποστήριξη πελατών, η ΗΡ έχει εκπαιδεύσει τους εκπροσώπους της για την διαχείριση πολλαπλών ουρών προτεραιότητας έχoντας πάγια πρόσβαση σε τεχνολογία που διευκολύνει την εργασία από το σπίτι, ενώ αξιοποιεί επιλογές chat, social και web υποστήριξης μέσω της διεθνούς ιστοσελίδας της για υποστήριξη, με συχνές ενημερώσεις σε ένα ψηφιακό εκπρόσωπο διαθέσιμο όλο το 24ωρο, για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση παραγγελιών και παραδόσεων.