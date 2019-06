Η Apple αποκαλύπτει το νέο iOS 13 με dark mode και βελτιωμένη εφαρμογή Maps

Πλέον το λειτουργικό σύστημα της Apple θα διαθέτει και νέο τρόπο να γίνεται το «Sign in». Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αποκάλυψε το νέο χαρακτηριστικό «Sign in with Apple» το οποίο απλά σημαίνει ότι αν κατεβάζεις μία εφαρμογή που θα πρέπει να κάνεις log in, θα μπορείς να χρησιμοποιείς το Face ID αντί να χρησιμοποιείς τους λογαριασμούς Google και Facebook, όπως συνέβαινε έως σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας που έχει προστεθεί στο iOS 13 είναι η ικανότητα να «κρύβεις» το email σου από εφαρμογές που σου το ζητάνε. Η λειτουργία «Hide My Email» επιτρέπει στο νέο iOS να παράγει μία τυχαία και μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία με τη σειρά της θα ανακατευθύνεται στην πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση.