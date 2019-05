Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι

Την τελευταία της πνοή άφησε, σε ηλικία 97 ετών, η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι, μία από τις μεγαλύτερες σταρ της «κλασικής εποχής» του Χόλυγουντ.

Ξεκινώντας την καριέρα της στη βιομηχανία του θεάματος ως τραγουδίστρια το 1939, χρειάστηκε να μεσολαβήσει περίπου μία δεκαετία για να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, το οποίο έγινε το 1948, με την ταινία «Romance on the High Seas» του Μάικλ Κέρτιζ.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε σημαντικές κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το γουέστερν-μιούζικαλ «Calamity Jane» (1953) και η ρομαντική κομεντί «Pillow Talk» (1959), στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Ροκ Χάντσον, έναν από τους «γόηδες» της μεγάλης οθόνης εκείνης της εποχής, και η οποία της έδωσε τη μοναδική της υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ (Α' Γυναικείου Ρόλου).

Μάλιστα, οι κινηματογραφικές εμφανίσεις της από κοινού με τον χολιγουντιανό αστέρα υπήρξαν μία από τις πιο σίγουρες συνταγές επιτυχίας της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τις δεκαετίες του '50 και του '60, οδηγώντας σε τρεις σημαντικές εμπορικές επιτυχίες.

Άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις της επί της μεγάλης οθόνης ήταν στο «The Man Who Knew Too Much» (1956) του Άλφρεντ Χίτσκοκ, και στο «The Touch of Mink» (1962) του Ντέλμπερτ Μαν, με τον θρυλικό Κάρι Γκραντ.

Το 2008, της είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο Grammy, ενώ τρία από τα τραγούδια της, τα «Sentimental Journey», «Secret Love» και η τεράστια επιτυχία «Que Sera Sera» (Whatever Will Be, Will Be) έχουν εισέλθει στο Hall Of Fame των σημαντικότερων μουσικών βραβείων των ΗΠΑ.