Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε στο 4ο Microsoft Summit στις 14 Μαΐου

Λίγες ημέρες πριν από το 4ο Microsoft Summit, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου στην Κεντρική Λυρική Σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στελέχη της Microsoft παρουσίασαν το πρόγραμμα και τους στόχους του συνεδρίου.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο του συνεδρίου, που αυτή τη χρονιά έχει ως θέμα το «Transform, Innovate, Grow», η Microsoft Hellas φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα event διεθνούς βεληνεκούς, φιλοξενώντας ομιλητές που συνδυάζουν δυνατές προσωπικές ιστορίες και πρωτοποριακές τοποθετήσεις για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Στην αναλυτική ατζέντα που παρουσιάστηκε από τον κ. Ιωάννη Κουτράκο, CMO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ξεχωρίζουν τα ονόματα των Garry Kasparov, με την ομιλία «The Bright Future of Human + Machine» και Dr. Nicholas Christakis, ο οποίος μέσα από την ομιλία του «Social Network Interventions» θα εστιάσει στη σχέση κοινωνικών δικτύων και ΑΙ. Παράλληλα, η προσωπική ιστορία του τυφλού developer της εταιρείας, Saqib Shaikh, που ανέπτυξε την ριζοσπαστική εφαρμογή Seeing AI, αναμένεται να συγκινήσει και να περάσει ένα δυνατό μήνυμα: ότι η τεχνολογία σήμερα οφείλει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και να τον συμπεριλαμβάνει σε κάθε στάδιο, από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι την τελική χρήση.

Ενδιαμέσως, θα δούμε και θα ακούσουμε πώς το ΑΙ αλλάζει τον κόσμο μας από τον βραβευμένο με Emmy Sean Alexander, Microsoft Principal Director, Microsoft AI, Microsoft Corp., αλλά και απτά παραδείγματα εφαρμογών ΑΙ από τη Μεγάλη Βρετανία. «Θα ακούσετε δυνατές ανθρώπινες ιστορίες και θα γνωρίσετε τους ανθρώπους πίσω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε με ο κ. Κουτράκος. «Γιατί τελικά όλα γίνονται από ανθρώπους για τους ανθρώπους! Μπορεί να την αποκαλούμε τεχνητή, αλλά ξέρουμε πως η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι απτή. Κι αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου μας».

Το συνέδριο στις 14 Μαΐου θα ανοίξει η κα Πέγκυ Αντωνάκου, CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η οποία θα εστιάσει στην ευκαιρία που ανοίγει το ΑΙ για την Ελλάδα σήμερα. Το Summit θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο, καθώς αναμένεται η πρώτη παρουσίαση της πολύμηνης έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Accenture σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas. Η έρευνα μελετά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται πολίτες και οργανισμοί στη χώρα μας την Τεχνητή Νοημοσύνη, το βαθμό ετοιμότητας της ελληνικής κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν το ΑΙ, την οικονομική επίπτωση της έγκαιρης υιοθέτησης, ενώ προτείνει τρόπους ώστε η ελληνική κοινωνία και οικονομία να επωφεληθούν τα μέγιστα από τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Μόρφης, Διευθυντής Marketing & Operations της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα: «H Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πρωταρχικό ρόλο στο συνέδριο, όπως και στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας. Άλλωστε, το 2019 είναι η χρονιά του ΑΙ για τη Microsoft στην Ελλάδα». Κάνοντας μία ανασκόπηση στη χρονιά που διανύουμε, μίλησε για τα projects που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα μας. Μέρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί το “ΑΙ Innovator’s Hub” – ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, που την ημέρα του Summit θα φιλοξενήσει μία έκθεση από 14 πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες – Microsoft partners – που αναπτύσσουν ήδη λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. «Είναι η εποχή του AI. Και είμαστε πιστοί στη δέσμευσή μας να φέρνουμε τις παγκόσμιες τάσεις της τεχνολογίας στην Ελλάδα, σήμερα. Το Microsoft Summit είναι τόσο σύγχρονο που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιαδήποτε παγκόσμια τεχνολογική Μητρόπολη – από τη Σαγκάη και τη Νέα Υόρκη, και από το Σηάτλ μέχρι το Λονδίνο», κατέληξε ο κ. Μόρφης.

Οι επισκέπτες του 4ου Microsoft Summit θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά δύο εντυπωσιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις βγαλμένες από το μέλλον. «The Store of the Future» και «The Factory of the Future» προσκαλούν το κοινό να φανταστεί πώς θα μοιάζει το retail αλλά και ο κατασκευαστικός τομέας του μέλλοντος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός των δύο showroom είναι να το κάνουν να ονειρευτεί, να συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον είναι εδώ αλλά και να δείξουν στους επαγγελματίες τις δυνατότητες που έχουν σήμερα για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους, μέσα από λύσεις ΑΙ που έχουν αναπτύξει συνεργάτες της εταιρείας.

«Θέλουμε να ενθουσιάσουμε, να εμπνεύσουμε, να συγκινήσουμε και να δείξουμε στην πράξη το ‘γενναίο καινούργιο κόσμο’ που ανοίγεται μπροστά μας, γεμάτο ευκαιρίες για όλους χωρίς διακρίσεις», τόνισε η κα. Ευγενία Μπόζου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της εταιρείας. «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι γιατί μέσα στα χρόνια, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα event-θεσμό γύρω από την τεχνολογία που ωστόσο να αφορά σε όλη την κοινωνία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό Microsoft Summit κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 3000 εγγραφές, 10 ομιλητές διεθνούς κύρους και 18 χορηγούς, σαφώς σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τον έναν ομιλητή και τις 600 εγγραφές του πρώτου συνεδρίου.