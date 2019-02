«Κατεβάζει ρολά» τo Mars One

To Mars One, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί χρόνια πριν, είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ, λόγω του πρωτότυπου και φιλόδοξου χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος του επιχειρηματία Μπας Λάνσντορπ, που ήθελε να επιτύχει τον ιδιωτικό αποικισμό του Άρη χρησιμοποιώντας έσοδα από τη μετατροπή του στο μεγαλύτερο reality show του κόσμου. Το εγχείρημα είχε δεχτεί έντονη κριτική, καθώς πολλοί ειδικοί (επιστήμονες, μηχανικοί κ.α.) αμφισβητούσαν κατά πόσον θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το Mars One μάλλον δεν θα φτάσει ποτέ, ούτως ή άλλως, στον Άρη.

Όπως αναφέρει το Forbes, έγγραφα δικαστηρίου στη Βασιλεία της Ελβετίας, τα οποία εντόπισαν η εφημερίδα Landbote και χρήστης του Reddit, η Mars One Ventures (βρετανική εταιρεία που αγοράστηκε από ελβετική εταιρεία το 2016, ο ένας από τους δύο φορείς πίσω από το project) ανακηρύχθηκε χρεοκοπημένη στις 15 Ιανουαρίου 2019, με λιγότερα από 25.000 δολάρια στους λογαριασμούς της.

Tο Mars One ήταν μάλλον «σιωπηλό» εδώ και καιρό, καθώς δεν ακούγονταν πολλά από πλευράς του τα τελευταία χρόνια, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε εκτόξευση της πρώτης ρομποτικής αποστολής το 2020, με επανδρωμένες αποστολές να ακολουθούν.

Eίχε πρωτοεμφανιστεί το 2012, παρουσιάζοντας την ιδέα για «one way» ταξίδια αποικισμού του Άρη, με τους αποίκους να ανεφοδιάζονται από τη Γη και να ζουν το υπόλοιπο της ζωής τους στον Κόκκινο Πλανήτη. Αρχικά το σχέδιο ήταν για πρώτη αποστολή αποίκων το 2023, με ρομποτικές αποστολές υποστήριξης να ακολουθούν, στήνοντας αποικία. Οι φιλόδοξοι στόχοι προκάλεσαν έντονες αμφισβητήσεις, τόσο τεχνικής, όσο και οικονομικής φύσης, καθώς το εγχείρημα θα κόστιζε δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό που έλεγε ο Λάνσντορπ ήταν πως το Mars One θα χρηματοδοτούνταν μόνο του, μέσω ενός τηλεοπτικού reality show, όπου οι τηλεθεατές θα έβλεπαν τους επίδοξους αστροναύτες να εκπαιδεύονται. Το μέγεθος του εγχειρήματος αυτού παραλληλιζόταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη διαφορά πως η αποστολή αυτή θα ήταν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Το 2015 ανακοινώθηκαν οι τελικοί 100 εθελοντές που επελέγησαν, προσελκύοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, ήδη οι «ρωγμές» είχαν εμφανιστεί, καθώς το 2014 το ΜΙΤ είχε βγάλει μια αναφορά για τη βιωσιμότητα της αποστολής (για την ακρίβεια, για τη μη βιωσιμότητά της), όπου σημειωνόταν ότι οι πρώτοι άποικοι θα πέθαιναν μέσα σε 68 ημέρες. Επίσης, ο Τζόζεφ Ρος, ένας από τους 100 φιναλίστ, αποκάλυψε αθέμιτες πρακτικές που χρησιμοποιούνταν από τη Mars One για την πώληση merchandise και την προσέλκυση δωρεών, ενώ στα τέλη του 2015 το ΜΙΤ «ξαναχτύπησε», με δυο ειδικούς του να αποδομούν πλήρως το εγχείρημα, υποδεικνύοντας όλα τα προβλήματα-ατέλειές του. Τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία έστειλε επανειλημμένα πιο πίσω τις ημερομηνίες για τις αποστολές της και, γενικότερα, θεωρείται ότι το εγχείρημα είναι πρακτικά εδώ και καιρό «νεκρό».

Όσον αφορά στη θέση της ηγεσίας, ο Μπας Λάνσντορπ δήλωσε στο Engadget πως το Mars One Foundation (ο μη κερδοσκοπικός βραχίονας του εγχειρήματος) λειτουργεί ακόμα, μα δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους του χωρίς επενδύσεις. Επίσης, πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες προκειμένου να βρεθεί λύση. Επίσης, η Έμα Σλετζ, του τμήματος επικοινωνίας του Mars One, είπε στο Ars Technica πως «δουλεύουμε με τον διευθυντή κι έναν επενδυτή για να βρούμε λύση προκειμένου να προχωρήσουμε προς τα εμπρός... Η χρεοκοπία έχει να κάνει με τον εμπορικό βραχίονα, Mars One Ventures AG, και δεν επηρεάζει το μη κερδοσκοπικό Mars One Foundation».