Πιθανότατα το Brexit να ευθύνεται για την αύξηση των αντικαταθλιπτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μια νέα μελέτη, τα αποτελέσματα της οποία δημοσιεύθηκαν στο τελευταίο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Journal of Epidemiology and Community Health», έδειξε ότι έχει αυξηθεί η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών χαπιών στην Αγγλία μετά την ψηφοφορία για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, σημειώθηκε και απότομη πτώση στη συνταγογράφηση άλλων φαρμάκων.

Η ομάδα ερευνητών ο Dr Sotiris Vandoros, από το King’s College London, London και το Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA, ο Mauricio Avendano από το King’s College London, London και το Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA, και Ichiro Kawachi από το Harvard T.H. Chan School of Public Health, USA, επεσήμανε ότι αυτή η μελέτη δείχνει την επίδραση των πολιτικών αλλαγών, των αναταραχών των οικονομικών και των εκλογών στην ψυχική υγεία του πληθυσμού. Και σύμφωνα με τα ευρήματα είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση και την προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις του Brexit στη συνταγογράφηση φαρμάκων από τον Ιούνιο του 2016 και διαπίστωσαν ότι υπήρξε αργή και σταθερή άνοδος της συνταγογράφησης αντικαταθλιπτικών. Παρατηρήθηκε επίσης, ανεξήγητη πτώση σε άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Δρ. Σωτήρης Βανδώρος, κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, από τη μια πλευρά αυξήθηκαν οι συνταγές αντικαταθλιπτικών το 2016 αλλά από την άλλη συνταγές άλλων φαρμάκων τα οποία αυξάνονταν από έτος σε έτος, άρχισαν να μειώνονται το 2016.

Όπως είπε ο Δρ. Βανδώρος, το Brexit πιθανότατα έχει προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα και συζήτηση που μπορεί να έχει κάνει και τον λαό να αποσπάται το ενδιαφέρον του από το να πάνε στους ειδικούς να τους συνταγογραφήσουν τα φάρμακα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άλλα φάρμακα ελέγχου που επιλέχθηκαν ήταν φάρμακα για ουρική αρθρίτιδα και συμπληρώματα σιδήρου.

Η ομάδα από το King's College London και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις Η.Π.Α. χρησιμοποίησε δεδομένα από τα στοιχεία συνταγογράφησης των ιατρών και εξέτασε όλες τις δόσεις ανά άτομο και ανά μήνα σε κάθε μία από τις 326 περιοχές, οι οποίες ψήφισαν στο Brexit, για τις περιόδους 2011 έως και 2016. Οι συνταγές δισκίων σιδήρου και τα αντιπηκτικά φάρμακα επιλέχθηκαν για τσεκάρισμα στις αντικαταθλιπτικές συνταγές επειδή αυτές ήταν "απίθανο να συσχετιστούν με συναισθήματα αβεβαιότητας και κατάθλιψης".

Μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016, οι αντικαταθλιπτικές συνταγές αυξήθηκαν κατά 13,4%, αλλά οι άλλες δύο ομάδες συνταγών μειώθηκαν.

Οι ειδικοί τόνισαν ότι υπάρχουν πιθανές εξηγήσεις και δεν μπορούν να είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτή η αύξηση των αντικαταθλιπτικών οφείλεται στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Επίσης, τα αποτελέσματα ήταν ομοιόμορφα στις περιοχές ανεξάρτητα από την ψήφο τους υπέρ ή κατά του Brexit.

Προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί πρότειναν να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο πως θα ερμηνευθούν αυτά τα αποτελέσματα.

Όπως είπαν, μπορεί να υπάρχει μια αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών με περισσότερα άτομα να ζητούν βοήθεια από ό, τι πριν όμως αυτό θα μπορούσε όμως να είναι ανεξάρτητο από τις πολιτικές καταστάσεις.

Οι αγχώδεις διαταραχές αντιμετωπίζονται και αυτές με αντικαταθλιπτικά και θα μπορούσε απλά να υπάρχει αύξηση των διαταραχών άγχους, επεσήμαναν κλείνοντας.



