Γιατί η Ιταλία αμφισβητεί την οικονομική ορθοδοξία

Του Μοχάμεντ Α. Ελ-Εριάν

Επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος στην Allianz, ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Παγκόσμιας Ανάπτυξης επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ και συγγραφέας του βιβλίου «Kεντρικές Τράπεζες, Αστάθεια και Αποφεύγοντας την επόμενη Κατάρρευση» (Τhe Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse).

REUTERS Ο Μοχάμεντ Ελ- Εριάν

Διεθνείς αγορές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και διαχειριστές ρίσκου παρακολουθούν από κοντά την αντιπαράθεση μεταξύ της ιταλικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της Ρώμης. Το επεισόδιο αντικατοπτρίζει μια ολοένα και αυξανόμενη τάση μεταξύ των κυβερνήσεων τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες να αμφισβητούν την ορθόδοξη οικονομική πολιτική. Όσο εντείνεται αυτή η τάση, οικονομολόγοι και παράγοντες των αγορών χρειάζεται να σκεφθούν περισσότερο και να επικοινωνήσουν πολύ καλύτερα τα συνεπακόλουθα ανταλλάγματα των οικονομικών πολιτικών κάτω από δύσκολες περιστάσεις.

Έχοντας εκλεγεί με μια εντολή για την προώθηση ταχύτερης και πιο συνεκτικής ανάπτυξης, οι ιταλικές αρχές επιδιώκουν μια πιο επεκτατική δημοσιονομική στάση. O προϋπολογισμός, παρόλα αυτά, «απορρίφθηκε» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της «μη συμμόρφωσης» με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το έλλειμμα.

