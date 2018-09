Alvin Ailey: Χορευτική πανδαισία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Alvin Ailey American Dance Theater -το μεγαλύτερο συγκρότημα σύγχρονου χορού της Νέας Υόρκης- έρχεται από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αμπελόκηποι),στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», ξεκινώντας μια διεθνή περιοδεία για την 60ή επέτειο από την ίδρυσή του.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα χορού του Άλβιν Έιλι συνεχίζει επάξια το όραμα του δημιουργού της, που εδραίωσε το έγχρωμο μπαλέτο στην αμερικανική κοινωνία του ’60 και μίλησε για το φυλετικό ζήτημα μέσα από τις δυναμικές χορογραφίες του, συνδυάζοντας τον αφρικάνικο χορό με το μοντέρνο.





Στο Μέγαρο Μουσικής θα παρουσιαστούν δύο προγράμματα. Το πρώτο περιλαμβάνει το «The Winter in Lisbon» του Μπίλι Γουίλσον, έναν ρυθμικό και πολύχρωμο εορτασμό του μεγάλου Ντίζι Γκιλέσπι, το «Members Do not Get Weary» -παγκόσμια πρεμιέρα της χορογραφίας του Τζαμάρ Ρόμπερτς, χορευτή του συγκροτήματος από το 2002 – σε μουσική του θρυλικού σαξοφωνίστα και συνθέτη Τζον Κολτρέιν, 50 χρόνια μετά τον θάνατό του και το ντουέτο «Ella» του Ρόμπερτ Μπατλ σε μουσική της Έλλα Φιτζέραλντ.





Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ομήρου 8, Αθήνα - Tηλ 210 7282333

