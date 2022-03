Market Beat: Ο πόλεμος μαίνεται, η αβεβαιότητα παραμένει

Στη Wall Street o Dow Jones υποχώρησε -0,49%, ο S&P 500 -0,24% ενώ o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,41%. Σήμερα στις 8:30 δική μας ώρα τα ΣΜΕ επί των Dow Jones και S&P 500 εμφάνιζαν μικρές θετικές μεταβολές.

Οι αγορές σταμάτησαν για ανάσα την Τρίτη, μετά από μέρες αστάθειας με τις ασιατικές μετοχές να σημειώνουν άνοδο και τον χρυσό να διολισθαίνει ελαφρά, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία και στάθμισαν τις οικονομικές επιπτώσεις της, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Σήμερα στα ασιατικά χρηματιστήρια μόνο ο Hang Seng στο Hong Kong εμφάνιζε απώλειες με τους υπόλοιπους δείκτες να σημειώνουν θετικές ημερήσιες μεταβολές.

Ο ΓΔ χθες φάνηκε πως τέσταρε το κάτω όριο του ανοδικού καναλιού όταν πριν από έξη συνεδριάσεις ήταν στη γειτονιά του άνω ορίου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί λοιπόν μετά και την ενδοσυνεδριακή αντίδραση που τον πήρε από τις 878 και τον έφερε στο 891,6 μονάδες η επιστροφή στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου σήμερα.

Στο φινάλε του Φεβρουαρίου ο ΓΔ είχε μηνιαία απόδοση -4,82% και ετήσια -0,20% ενώ ο FTSE25 έχασε -5% αλλά στο 2022 κερδίζει +0,54%.

Με κέρδη από τα blue chip συναντάμε στις:

ΕΛΠΕ +6,83% και +13,18% στο έτος, ΑΡΑΙΓ +4,74% και +19,67% στο έτος, ΟΤΕ +3,10% και +9,50% στο έτος, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,36% και -2,46% στο έτος, και ΜΟΗ +0,49% και +3,93% στο έτος.

Στον αντίποδα με απώλειες πάνω από αυτές των βασικών δεικτών βρέθηκαν

ΕΕΕ -20,81% και -22,27% στο 2022, ΣΑΡ -17,73% και -18,65% στο 2022, ΒΙΟ -10,04% και -6,32% στο 2022, ΑΛΦΑ -8,87% και +12,53% στο 2022, ΚΟΥΕΣ -6,28% και -2,88% στο 2022, ΤΙΤC -6,47% και -2,84% στο 2022, ΕΥΔΑΠ -6,23% και -7,55% στο 2022, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -5,75% και -8,62% στο 2022, ΟΛΠ -5,55% και -5,11% στο 2022, ΜΥΤΙΛ -5,53% και -5,22% στο 2022, ΕΤΕ -5,44% και +12,55% στο 2022, ΑΔΜΗΕ -5,18% και -1,45% στο 2022.

Με μηνιαία μεταβολή κοντά στους δείκτες έχουμε:

ΠΕΙΡ -4,97% και +9,77% στο 2022, ΕΛΧΑ -4,89% και -1, 08% στο 2022, και ΛΑΜΔΑ -4,13% και -2,53% στο 2022.

Ακολουθούν με μικρότερες του -3,2% οι

ΜΠΕΛΑ -3,11% και +1,51% στο 2022, ΕΥΡΩΒ -2,57% και +9,51% στο 2022, ΟΠΑΠ -1,75% και +3,85% στο 2022, ΔΕΗ -1,74% και -9,89% στο 2022, και ΤΕΝΕΡΓ -0,15% και -4,86% στο 2022.

Η πτώση χθες κατά -0,94% με το καλημέρα, ήταν ανάλογη των μεταβολών που εμφάνισαν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που είχαν ανοίξει μισή ώρα νωρίτερα. Τα 17 εκατ. ευρώ στο πρώτο ημίωρο χωρίς πακέτα υπογράμμισαν, μαζί με το πλήθος των ανοδικών μετοχών, ήταν 3 με 80 καθοδικές τόνισαν την γενίκευση των πιέσεων. Η δε κατάταξη των πτωτικών στο σύνολό τους blue chip περιλάμβανε στις πρώτες θέσεις Τράπεζες και την ΕΕΕ. Ήτοι την ομάδα με τις πλέον δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE25. Με τη συμπλήρωση 80 εκατ. ευρώ στις 15:10 ο ΓΔ έγραφε απώλειες της τάξης του -4,3% και ήταν κοντά στις 888 μονάδες που ήταν το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης. Αλλά τα στατιστικού περιεχομένου στοιχεία δεν σταμάτησαν στην προτίμηση του επιπέδου γύρω από τις 888 μονάδες.

Ναι μεν ο μέσος όρος είχε περάσει μετά από τις 12:36 ως τις 15:17 σε πλάγια κίνηση μεταξύ των 884,5 και των 889,7 μονάδων, αλλά προηγούμενα και συγκεκριμένα στις 12:32 είχε χτυπήσει στον πυθμένα των 882,35 μονάδων. Θυμίζουμε ότι το χαμηλό ημέρας την Πέμπτη, πρώτη μέρα του σοκ που έφερε επιθετικό πανικό σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν στις 882,77 μονάδες. Αμέσως μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης ισορροπίας για τους ισχυρούς θεσμικούς της Αθήνας στα επίπεδα που την όρισαν και την Πέμπτη, αναζητήσαμε την εικόνα των μεγάλων δεικτών στην αγορά μετοχών της ευρωζώνης. Υπήρχε μια μικρή βελτίωση στα ποσοστά των απωλειών τους, αλλά στο δικό μας ταμπλό ξεκίνησε μια ακόμα διαδικασία ξεφορτώματος θέσεων. Η ζώνη ισορροπίας έσπασε και ο ΓΔ άρχισε να κατευθύνεται Νότια, εγκαταλείποντας τη ζώνη ισορροπίας.

Η αξία των συναλλαγών μία ώρα προ της έναρξης των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη ήταν 87 εκατ. ευρώ, με πακέτα αξίας λίγο πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ. Ο ΓΔ βρισκόταν στις 885 μονάδες με μεταβολή -4,6%, ενώ οι απώλειες του Europe Stoxx 600 ήταν -1,1% και οι ανοδικές μετοχές ήταν 5 με τις καθοδικές 106 και 7 αμετάβλητες. Ο σώζων εαυτό σωθήτω, ήταν το σύνθημα που οδήγησε στην υποχώρηση μετά τις 15:30. Έτσι σε ένα τέταρτο της ώρας εμφανίστηκε το κατώτερο μέρας που ήταν οι 878,08 μονάδες και αμέσως ξεκίνησε μια σταθερή ανοδική πορεία που έφερε τον ΓΔ, δέκα μονάδες ψηλότερα στις 17:00. Χρειάστηκαν μερικές ακόμα παρεμβάσεις στις δημοπρασίες για τον ορισμό τιμής κλεισίματος και εμφανίστηκαν οι 891,6 μονάδες.

Η γενίκευση των πιέσεων την πρώτη μέρα (Πέμπτη 24/2) της κρίσης πανικού δεν ανησύχησε το επενδυτικό κοινό τόσο, όσο η χθεσινή κατρακύλα. Ο ΓΔ δεν σταμάτησε στις 882 μονάδες, που ήταν ο πυθμένας στη σύνοδο της Πέμπτης λόγω της εισβολής στην Ουκρανία αν και αυτό ήταν χθες το κατώτερο μέρας ως τις 15:17. Αλλά χρειάστηκε να εμφανιστεί ο σκληρός πυθμένας στις 878 μονάδες, για να εκτιναχθεί κατόπιν στις 888 και με μια ώθηση στις δημοπρασίες για ορισμό τιμών κλεισίματος ήρθαν οι 891,58 μονάδες, που ήταν ψηλότερα από το κλείσιμο της Πέμπτης.

Η σκληρή αλήθεια κρύβεται στο πρόσφατο σχόλιο του Νικόλα Πετράκη της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ: :“Οι Αγορές συνηθίζουν να βλέπουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις σαν ευκαιρίες, με την σύγχρονη ιστορία να αποδεικνύει την παραπάνω διαπίστωση. Η τεχνική εικόνα των διεθνών δεικτών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μια διόρθωσης έως 10%, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση εισβολής. Το ερώτημα που δημιουργείται, είναι το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ρώσο-Ουκρανικό ζήτημα. Ως απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε την πρόσφατη ανακοίνωση της Morgan Stanley: ‘we’re not sure anyone really knows”. Δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι πως υπάρχει κάποιος που πραγματικά γνωρίζει τι θα συμβεί.

Ωστόσο δεν έχουν καταφέρει ακόμα αυτές οι αναταράξεις να αναιρέσουν τις προσδοκίες της Euroxx Sec., στην ετήσια έκθεση στρατηγικής για τις Εγχώριες μετοχές το 2022. Εκτιμά ότι: Τα θεμελιώδη μεγέθη των Εταιρειών παραμένουν αρκετά ισχυρά, για να αντισταθμίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων και των γεωπολιτικών κινδύνων. Αναμένει περαιτέρω κέρδη των μετοχών, με τον Δείκτη να ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 1000 μονάδων, μέχρι το τέλος του έτους. Στις κορυφαίες επιλογές για φέτος οι Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ, Lamda Development, Alpha BankΑΛΦΑ -7,41%, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street οι αμερικανικές μετοχές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων που επέβαλε η Δύση.

Ο Dow Jones υποχώρησε 166,15 μονάδες ή 0,5%, «μαζεύοντας» ωστόσο τις αρχικές του απώλειες, ενώ στο ίδιο μοτίβο και ο S&P 500 που περιόρισε την πτώση του στο 0,24%. Μάλιστα, ο Nasdaq κατάφερε να κλείσει τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος με άνοδο 0,41%. Και οι τρεις δείκτες είχαν περάσει προς στιγμή στη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος.

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κλείνουν το μήνα με απώλειες περίπου 3% έκαστος. Οι μετοχές, ειδικά ο Nasdaq, βρίσκονταν ήδη σε καθοδική πορεία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Dow Jones παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 3,53%, στον χειρότερο μήνα από το Νοέμβριο του 2021.

Η νευρικότητα πυροδοτήθηκε από τη νέα αναστάτωση που προκάλεσε η είδηση των συγκρούσεων μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων σε σημαντικές πόλεις της Ουκρανίας, καθώς και στο Κίεβο. Νωρίτερα αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες είχαν διαπραγματεύσεις κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Οι μετοχές του αμυντικού τομέα, όπως Lockheed Martin και Northrop Grumman ενισχύθηκαν 6,7% και 7,9% αντίστοιχα. Οι μετοχές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας παρουσίασαν επίσης ισχυρή επίδοση, με τη μετοχή της Crowdstrike να καταγράφει άνοδο 7,4%, βοηθώντας να περιοριστούν οι απώλειες του Nasdaq.

Στην ανάκαμψη του Nasdaq συνέβαλε και η αποκλιμάκωση των ομολογιακών αποδόσεων. Η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε περισσότερο από 7%. Υπό πίεση παρέμειναν ωστόσο οι μετοχές των τραπεζών, με τη JPMorgan να υποχωρεί 4,2% και τη Citigroup περισσότερο από 4%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας εκτόξευσαν τις τιμές πετρελαίου. Η τιμή του Brent κέρδισε 3,2% και επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια. Παράλληλα, οι επενδυτές στράφηκαν και στον χρυσό που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο. Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 0,7% στα 1.900 δολάρια την ουγκιά.

ΕΥΡΩΠΗ

Πτώση στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αντίχτυπο που θα έχουν οι ρωσικές κυρώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας τέθηκαν σε ισχύ αφού δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις πρώτες πρωινές ώρες χθες.

Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 20% από 9,5% προηγουμένως, προκειμένου να στηρίξει το ρούβλι που νωρίς το πρωί βυθιζόταν έως και 30%. Αργότερα η πτώση περιορίστηκε στο 16%.

“Σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή για την Ευρώπη, οι σκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ είναι με τους ανθρώπους της Ουκρανίας. Η ΕΚΤ θα εξασφαλίσει ομαλές συνθήκες ρευστότητας και πρόσβαση των πολιτών σε μετρητά. Η ΕΚΤ θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχουν αποφασίσει η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει κάθε ενέργεια που απαιτείται για να εκπληρώσει τις ευθύνες της για τη διασφάλιση της σταθερότητας τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ”. Αναφέρει σε δήλωση της η επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ. Λαγκάρντ.

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε μόλις -0,09% στις 453,11 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -0,42% στις 7.458,25 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,73% στις 14.461,02 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -1,39% στις 6.658,83 μονάδες. Νωρίτερα ο Stoxx 600 είχε φτάσει να χάνει πάνω από -1,5%. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ έχασε -1,39% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ μόνο -0,09%. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τράπεζες οι οποίες υποχώρησαν -4,4%.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Αναίρεση της ανόδου της Παρασκευής με το -3,85% και 100 πτωτικές μετοχές με ρεκόρ τζίρου

Με μεγάλους όγκους συναλλαγών, οι απώλειες σε 25 blue chip στο μεγαλύτερο διάστημα της διαπραγμάτευσης, που έμειναν 21 στο τέλος, αποτύπωσαν τη διάθεση για άμεση φυγή από το ρίσκο ανάλογη και ισχυρότερη της τάσης που επικράτησε στην Ευρώπη. Σήμερα οι αγορές στις ΗΠΑ έχουν πτωτική εικόνα διευρύνοντας τις απώλειες που εμφάνισαν αρχικά. Η αιτία της καθοδικής δυναμικής σε παγκόσμια κλίμακα ήταν αποτέλεσμα της επιστροφής της φυγής από το ρίσκο καθώς θεώρησαν υπερβολική την αντίδραση της Παρασκευής, επειδή η εισβολή στην Ουκρανία έγινε πόλεμος που μετρά ήδη μέρες προκαλώντας εκτίναξη των επενδυτικών επιφυλάξεων.

Με υπεροχή των πτωτικών μετοχών έναντι των ανοδικών στο ταμπλό, σταθερά από το πρώτο λεπτό, το επενδυτικό κοινό δεν επέτρεψε ούτε στιγμή στον ΓΔ να επιστρέψει πάνω από το επίπεδο των 919 μονάδων. Είχε πρόσημο μόνιμα αρνητικό αφού την προηγούμενη έκλεισε στις 927,25 μονάδες.

Την μείωση των απωλειών στην αγορά υποστήριξαν κυρίως τα 3 - 4 από τα 25 blue chip που δεν εμφάνισαν στο κλείσιμο απώλειες ήτοι τα ΟΠΑΠ +0,54%, ΛΑΜΔΑ +0,45% ΕΥΔΑΠ 0,14%, και ΤΙΤC 0.00%. Τα υπόλοιπα 21 εμφάνισαν μεταβολές από -0,06% ως -10,11% με τις μεγαλύτερες απώλειες οι ΕΥΡΩΒ -10,11%, ΕΤΕ -8,84%, ΕΕΕ -8,02%, ΑΛΦΑ -7,48%, ΠΕΙΡ -5,60%, ΒΙΟ -5,08%. Ο τζίρος ανήλθε στα 276,109 εκατ. ευρώ.

Σήμερα υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 2,538% την Παρασκευή έπεσε στο 2,525% έχοντας φθάσει στο 2,572% ενδοσυνεδριακά.

Ήταν μέρα με κυριαρχία της ασταμάτητης προσφοράς για τις Τράπεζες αλλά και όλες τις ελληνικές μετοχές. Στην Αθήνα, που κλείνει (στις 891,58) ενωρίτερα, με επίδραση από το πτωτικό κλίμα για τα ΣΜΕ των δεικτών στις ΗΠΑ, δεν επηρεάστηκε το τελευταίο 75λεπτο, που ήταν υπέρ ανόδου πάνω από τις 878,0 μονάδες, καθώς μέτρησε η απόφαση να διατηρηθεί ο ΓΔ πάνω από τις 890. Η αγορά μετά από την εγγραφή κατώτερου στις 878,08 μονάδες (στις 15:45) έχοντας μεταβολή τότε -5,30% κινήθηκε κατόπιν με ανοδική κίνηση που οδήγησε τον ΓΔ στις 888,73 στις 17:00. Η υπεροχή της ζήτησης κατά τις δημοπρασίες για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος τον έφερε στο επίπεδο των 891,5 μονάδων. Σήμερα ορίστηκε νέο χαμηλό μήνα την τελευταία του μέρα.

Ο μέσος όρος και ο FTSE25, αν και εξαρτώνται από τις Τράπεζες που ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα υπό σαφή πίεση, απόκτησαν πτωτική μεταβολή με την συνεισφορά των απωλειών από 17 ακόμα μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στις συναλλαγές των οποίων κυριαρχούν οι ξένοι θεσμικοί.

Οι θεσμικοί στην Αθήνα με αισθητά υψηλότερους από την προηγούμενη όγκους συνολικά και με υψηλό τζίρο πακέτων, εκδήλωσαν στην πρώτη συνεδρίαση της τρέχουσας εβδομάδας τη διάθεση να αμυνθούν για τα επίπεδα των αποτιμήσεων που διαμόρφωσαν οι πιέσεις από την γεωπολιτική ένταση στην Ουκρανία. Είχαμε ασύμμετρο επιμερισμό των γενικευμένων πιέσεων ανά μετοχή αλλά και του σπάνιου αγοραστικού ενδιαφέροντος. Αυτό που επηρεάζει το φρόνημα των επενδυτών στην περιφερειακή αθηναϊκή αγορά είναι η στάση των θεσμικών του δολαρίου. Η είσοδός τους, δεν άλλαξε την κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς σε μέρα σημαντικής πτώσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, παρά την εμφάνιση πιέσεων στα ΣΜΕ των δεικτών για τις αγορές της Νέας Υόρκης. Τελικά η εικόνα των ευρωπαϊκών με την επικράτηση της προσφοράς που επιβλήθηκε, περιλάμβανε απώλειες της τάξης του -2,5% για τα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ.

Συγκριτικά αριθμητικά δεδομένα

Οι επενδυτές με μεγάλο τζίρο, και μεγάλης αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 891,58 από 927,25 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -3,85% ή 35,67 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 276,109 από 123,291 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 107,043 από 7,257 εκατ. ευρώ, και την ΤΡΑΣΤΟΡ αφορούσαν 97,964 εκατ. ευρώ, τον ΟΤΕ αφορούσαν 5,906 εκατ. ευρώ, την ΕΤΕ 2,167 εκατ. ευρώ, ΜΠΕΛΑ 0,383 εκατ. ευρώ, την ΠΕΙΡ 0,357 εκατ. ευρώ, και την ΛΑΜΔΑ 127.725 ευρώ.

Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 10 από 112 την Παρασκευή σημείωσαν άνοδο και 100 από 1 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 13 από 9. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 65,407 από 67,989 δις ευρώ.

Οι συναλλαγές προκάλεσαν κατά 152,8 εκατ. ευρώ ψηλότερο έναντι της προηγούμενης ημερήσιο τζίρο. Η αγορά τελικά εμφάνισε μεταβολή -3,85% με τον EUROSTOXX 600 στο -1,35%, όταν τελείωσε η σύνοδος στην Ελλάδα.

Ο FTSE25 έκλεισε με πτώση -4,32% στις 2160,52 από 2257,96 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 97,44 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης ενώ ο FTSEΜ έχασε -2,37%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Η πτώση διατήρησε τις προσδοκίες για καθοδικές συνεδριάσεις

Η συνεδρίαση του τέλους του Φεβρουαρίου προκάλεσε μηνιαία πτώση -4,82% και οδήγησε στην εμφάνιση οριακής πτωτικής μεταβολής στην επίδοση του 2022. Ο FTSE25 έχασε -5% στο μήνα αλλά κράτησε κέρδη στο 2022 κατά +0,54% αφού ο ΔΤΡ παρά τις απώλειες στο Φλεβάρη κατά -5,67% στο έτος αποδίδει +11,22%. Μέχρι πρότινος από τα πραγματικά δεδομένα προέκυπτε η διαπίστωση της αγοραίας συναίνεσης πως η διαπραγμάτευση της Αγοράς δεν γίνεται σε κάποια έσχατα σημεία τιμών του Δείκτη, ή σε κάποιες αποτιμήσεις ξεπουλήματος, αλλά σε γενικά αξιοπρεπή επίπεδα, κοντά στα υψηλά των τελευταίων επτά ετών. Η βελτίωση της συναλλακτικής συμπεριφοράς εξηγείται από πολλούς λόγους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα θεμελιώδη.

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και τελευταία του μήνα, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης διαρκώς. Το άνοιγμα στις 2235,08 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 22,88 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 97,44 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο ημέρας οι 2235,08 μονάδες, ήρθε στις 10:30. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 15:45 και ήταν οι 2127,02 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2160,52 από 2257,96 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -3,85% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 23,091 τη Δευτέρα 28/2/22.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Μάρτιου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1663 ΣΜΕ με ανώτερο τις 2220,00 μονάδες, κατώτερο τις 2129,50 με τελευταίες πράξεις στις 2149,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2151,75 από 2256,50 και τα ανοικτά συμβόλαια ανήλθαν σε 2511 από 2293. Άλλαξαν επίσης χέρια 15 ΣΜΕ λήξης Απριλίου με ανώτερο στις 2170,00 μονάδες, κατώτερο στις 2138,00 και τελευταίες πράξεις στις 2157,50 μονάδες με τιμή κλεισίματος τις 2151,75 από 2250,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 74 από 67.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη εξατμίστηκε ενδιαφέρον. Στα calls της σειράς Μαρτίου άλλαξαν χέρια 52 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης στις 2200 και 2300 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Απριλίου δεν διακινήθηκαν συμβόλαια. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Μαρτίου διακινήθηκαν 3 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Ενώ για την επομένη σειρά των δικαιωμάτων πώλησης λήξης Απριλίου ο όγκος ήταν μηδενικός.

Ο ΔΤΡ κινούμενος μεταξύ 624 μονάδων (-10,61%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 698,18, και ανώτερο τις 698,18 (0,00%)έκλεισε στις 639,46 μονάδες με πτώση -8,41%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 83,374 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ (-7,48%) απασχόλησε 25,886 από 19,966 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (-8,84%) 23,401 από 15,752 εκατ., η ΠΕΙΡ (-5,60%) απασχόλησε 6,479 από 7,269 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ (-10,11%) απασχόλησε 25,082 από 10,109 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 643,50 από 702,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 3.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ενισχύθηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης με την πρωτοκαθεδρία στο ενδιαφέρον να έχουν τα ΣΜΕ των Τραπεζών για τη σειρά Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 38915 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 59.655 από 57.963 ανοικτά ΣΜΕ και τιμή κλεισίματος στα 1,21 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 302 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 2472 από 2404.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 11.565 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 19.602 από 17.471 ανοικτά ΣΜΕ και τιμή κλεισίματος 3,32 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 204 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 899 από 767.

Της ΕΥΡΩΒ με 11.347 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 32.468 από 33.833 ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος 0,988 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 139 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και έγιναν 964 από 825 τα ανοικτά ΣΜΕ.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5.829 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 34.606 από 37.016 ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος 1,42 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 7 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1.061 από 1.056.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1352 ΣΜΕ για ΜΙΓ, τα 796 από 1331 ΣΜΕ της ΔΕΗ, και τα 731 ΣΜΕ της ΙΝΤΚΑ λήξης Μαρτίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν αυξημένο αφορούσε τα 5000 συμβόλαια για ΜΥΤΙΛ, τα 4000 για ΟΤΕ, τα 1500 για ΑΔΜΗΕ, τα 300 για ΕΥΔΑΠ, και τα 100 για ΒΙΟ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance

“Οι Αγορές, ενώ προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους από την πανδημία, κτυπήθηκαν και με πόλεμο και μάλιστα σε μέγεθος που δεν το περίμεναν. Πριν λίγες μέρες μας προβλημάτιζε το μέγεθος του πληθωρισμού και η αναμενόμενη των αύξηση επιτοκίων, ενώ τώρα προέκυψε και το γεωπολιτικό ρίσκο και μάλιστα μετά από μία πολεμική σύρραξη.

Αν δει πάντως κάποιος τα στατιστικά, σε όλες τις περιπτώσεις, μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι Αγορές επανέρχονται και πάλι στην ρότα τους.

Η Ελλάδα από την άλλη, για το 2022, αποτελεί εξαίρεση Παγκοσμίως. Την στιγμή που οι Ξένοι χάνουν πέριξ του 10% για το τρέχον έτος, ο ΓΔΧΑ παραμένει σε θετικό πρόσημο και με έναν Τραπεζικό που συνεχίζει να υπεραποδίδει.

Συμπερασματικά και μέχρι στιγμής, το Χ.Α. κινείται πιο αμυντικά στην πτώση των Διεθνών Αγορών και πιο επιθετικά στην άνοδο, δείχνοντας ότι κάτι έχει αλλάξει καθώς μπροστά έχουμε σημαντικά έργα, που θα αναλάβουν αρκετοί κλάδοι.

Τεχνικά, η Αγορά δοκίμασε τις μεσοπρόθεσμες στηρίξεις στην ζώνη του 900, θυμίζοντας ότι στα επίπεδα έχουμε συσσωρεύσει σχεδόν ένα χρόνο.

Η ρευστότητα παραμένει ζωντανή στο σύνολο του ταμπλώ, με τους αγοραστές να είναι έτοιμοι να απορροφήσουν την προσφορά.

Σε ημερήσια γραφήματα έχουμε πάρει έξοδο στις περισσότερες περιπτώσεις Δεικτοβαρών τίτλων, με τους ΟΤΕ, Cenergy και ΕΛΠΕ, να παραμένουν σε “long” φάση.

Το μεγάλο volatility σίγουρα προσελκύει το ενδιαφέρον για trading, παρόλα αυτά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον χειρισμό των κεφαλαίων. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε τις Εταιρείες που μας ενδιαφέρουν στην κίνηση, χωρίς να τρέχουμε πίσω από τίτλους οι οποίοι φαίνεται να έπεσαν περισσότερο από την Αγορά”.

Σήμερα

Οι αγορές μετοχών παγκόσμια έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων από τους δυτικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το χρηματοοικονομικό δίκτυο SWIFT και τον περιορισμό της ικανότητας της Μόσχας να αναπτύξει τα συναλλαγματικά της αποθέματα 630 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας χθες το βράδυ τελείωσαν χωρίς συμφωνία εκτός από τη συνέχιση των συνομιλιών, αλλά οι ασιατικές αγορές σταθεροποιήθηκαν λόγω ενδείξεων ότι δεν θα κλιμακωθούν άμεσα οι κυρώσεις.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης κέρδισε 0,5%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei (.N225) σημείωσε άλμα 1,5% στις αρχές της διαπραγμάτευσης.

Το ρούβλι της Ρωσίας παρέμεινε σταθερό αφού έπεσε έως και 30% στο 120 ανά δολάριο, αφού οι δυτικές χώρες και οι σύμμαχοί τους χτύπησαν τη Ρωσία με νέες κυρώσεις, αλλά μετά από ενέργειες της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά με 102 ανά δολάριο.

