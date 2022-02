«Κόκκινη κάρτα» από τους liners βλέπει ο Πειραιάς

Από την έντυπη έκδοση

Εκτός από τα δρομολόγια (services) των μεγάλων εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κινδυνεύει να μείνει ο Πειραιάς, καθώς αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φορτίων τους τελευταίους μήνες.

Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα κατά περιόδους «λουκέτα» στους προβλήτες έπειτα από κινητοποιήσεις ή δυσχερή καιρικά φαινόμενα έχουν επιφέρει συνθήκες έντονης πίεσης στις λιμενικές υποδομές.



«Από τον Νοέμβριο του 2021 έως και σήμερα, 85 εμπορικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία -στη συντριπτική τους πλειονότητα- είναι mother vessels, έχουν αναγκαστεί να παρακάμψουν τον Πειραιά», τόνισε χθες η Διεθνής Ναυτική Ένωση, η οποία εκπροσωπεί θεσμικά ελληνικές εταιρείες πρακτόρευσης διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, κρουαζιερόπλοιων και ποντοπόρων πλοίων.

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες διεθνών τακτικών γραμμών, που επέλεξαν τα πλοία τους να παραμείνουν στο αγκυροβόλιο εν αναμονή φορτοεκφόρτωσης, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία καθυστέρηση πλεύρισης των πλοίων τους, η οποία -σε πλείστες περιπτώσεις- υπερέβαινε τις 14 ημέρες», σημείωσε η ΔΝΕ.

«Καταστροφικές συνέπειες»



To αποτέλεσμα είναι οι συμμαχίες των liners να εξαιρούν περιστασιακά τον Πειραιά από τα δρομολόγιά τους, ενώ, όπως προειδοποιεί η ΔΝΕ, «εξετάζονται πλέον εισηγήσεις καθολικής εξαίρεσης του λιμανιού από τα τακτικά δρομολόγια των πλοίων τους, τουλάχιστον για το προσεχές τρίμηνο».

Νεότερες πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν πως μία εκ των τριών μεγάλων συμμαχιών έχει αποφασίσει να αφαιρέσει τον Πειραιά από τα δρομολόγιά της. «Καμία απόφαση δεν είναι μόνιμη, αλλά όταν ένα λιμάνι αφαιρείται από τον προγραμματισμό, δύσκολα επανέρχεται», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Πειραιά κάνουν «αγώνα δρόμου» για να αποτρέψουν μία τέτοια εξέλιξη.



Για «καταστρεπτικές συνέπειες σε όλο το φάσμα του οικονομικού, επιχειρηματικού και εργασιακού γίγνεσθαι της χώρας», σε περίπτωση που αποφασιστεί οριστικά μία τέτοια κίνηση, εν μέσω, μάλιστα, περιόδου συνεχών ανατιμήσεων, κάνει λόγο η ΔΝΕ. Σημειώνεται ότι οι συμμαχίες στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποτελούνται από τις μεγαλύτερες εταιρείες τακτικών γραμμών διεθνώς. Ειδικότερα, πρόκειται για τις 2M Alliance (Maersk και MSC), THE Alliance (Hapag Lloyd, ONE, Hyundai Merchant Marine και Yang Ming) και Ocean Alliance (Cosco, CMA CGM και Evergreen).

Η νέα κινητοποίηση



Εντάσεις καταγράφηκαν χθες στο λιμάνι, μετά την απεργιακή κινητοποίηση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, η οποία είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο για να εμποδίσουν τον αποκλεισμό του λιμανιού, έπειτα και από δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία. Εν τέλει οι προβλήτες παρέμειναν κλειστοί. Κατά την προαναγγελία της απεργίας το σωματείο είχε τονίσει ότι «με ευθύνη κυβέρνησης και Cosco δεν εφαρμόζεται το πόρισμα της επιτροπής κρίσεως για τα Βαρέα Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) που στοιχειοθετεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και μάλιστα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1/1/2012». Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.



Oι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 25 Οκτωβρίου, μετά τον θάνατο του εργαζομένου Δημήτρη Δαγκλή εν ώρα εργασίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι μέχρι χθες, πριν από το κλείσιμο των προβλητών, έξω από το λιμάνι ανέμεναν τέσσερα mother vessels, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί.

Γ. Γεωρ.