Μεταγραφή HBO στη Vodafone TV

Της Τέτης Ηγουμενίδη

tigoum@naftemporiki.gr



Με στόχο την αύξηση της πελατειακής της βάσης στη συνδρομητική τηλεόραση, από 120 χιλ. σήμερα σε 200 χιλ. σε έναν χρόνο, η Vodafone Ελλάδος ανακοίνωσε χθες αποκλειστική συνεργασία με την HBO, η οποία θα πάψει σταδιακά να δίνει περιεχόμενο σε Nova και Cosmote TV.



Η κίνηση αυτή δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες δίνουν μεγάλο βάρος στις υπηρεσίες περιεχομένου τόσο για να αυξήσουν τα έσοδά τους όσο και για να διακρατήσουν τους πελάτες τους.



Η HBO (Home Box Office) είναι μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο και η παλαιότερη υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές διεθνώς, όπως Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City κ.λπ. Μέχρι σήμερα η HBO συνεργάζεται και με τις υπόλοιπες τηλεοπτικές πλατφόρμες στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους μέρος του περιεχομένου της (π.χ. η Nova είχε φιλοξενήσει το Game of Thrones).



