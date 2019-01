Παραμένει στο τιμόνι του Green Award ο cpt Δημήτρης Ματθαίου

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Στα ίδια ελληνικά χέρια παραμένει η θέση του Προέδρου του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Green Award. Ο καπετάνιος Δημήτριος Ματθαίου, Διευθύνων Σύμβουλος των ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia Shipmanagement Co Ltd και Aegean Bulk Co Inc της οικογένειας Κωνσταντίνου, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, πρόσφατα επανεξελέγη Πρόεδρος του οργανισμού μετά από τη ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 57ης συνεδρίασης της Επιτροπής Green Award στο Άμστερνταμ, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.

Ο cpt Ματθαίου, αναγνωρισμένος manager και αφοσιωμένος στη θάλασσα και τη ναυτιλία με την επανεκλογή του επιβεβαίωσε της εκτίμησης που τυγχάνει στους διεθνείς ναυτιλιακούς κύκλους. Παράλληλα αναγνωρίστηκε η επιτυχημένη πρώτη προεδρία του που προσέδωσε νέα δυναμική στο θεσμό του Green Award, ενώ σε κάθε περίπτωση η επανεκλογή του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ναυτιλία.

O παγκόσμιος οργανισμός GreenAward Foundation είναι ένα μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο και διεθνές σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της ποιότητας που επιθεωρεί και πιστοποιεί πλοία που ξεπερνούν τα βιομηχανικά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Με έτος ίδρυσης το 1994, το Green Award λειτουργεί ταυτόχρονα ως σήμα ποιότητας για πλοία υψηλής ποιοτικής απόδοσης και ως παγκόσμιο δίκτυο των λιμένων, των ναυτιλιακών εταιρειών, των ναυλωτών και γενικότερα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών καθώς και διοικητικών αρχών και βασικών εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με παγκόσμια παρουσία σε 30 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νότιας και Βορείου Αμερικής, πραγματοποιεί ελέγχους και πιστοποιεί πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες που αποφέρουν οφέλη στους κατόχους τους συμβάλλοντας σε παγκόσμιο επίπεδο στην αειφόρο ανάπτυξη των πλωτών μεταφορών. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί περισσότερα από 900 πλοία (inland & sea) και πάνω από 120 incentive providers, στους οποίους περιλαμβάνονται λιμένες και φορείς παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που συμμετέχουν δυναμικά στο ‘πράσινο’ σχήμα.

H συμμετοχή στο πρόγραμμα GREEN AWARD, ενέχει προϋποθέσεις εφαρμογής διαχειριστικών πρακτικών που υπερβαίνουν το επίπεδο των απαιτήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Θέτοντας υψηλά το επίπεδο απόδοσης ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή, το πρόγραμμα GREEN AWARD ανταμείβει την συμμετέχουσα Εταιρία με συνέπεια ως προς την ασφάλεια των πληρωμάτων, προάγει την φροντίδα της για την προστασία του περιβάλλοντος και παρέχει οικονομικές ωφέλειες, μέσω των εκπτώσεων που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό GREEN AWARD πάροχοι υπηρεσιών.

Για την πιστοποίηση Green Award, προηγείται ένας έλεγχος (audit) της ναυτιλιακής Εταιρίας από Επιθεωρητές του Οργανισμού GREEN AWARD. Ο έλεγχος πραγματοποιείται προκειμένου αφενός να εξακριβωθεί η εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών από πλευράς της ναυτιλιακής Εταιρίας και αφετέρου να επιβεβαιωθεί πως η πολιτική και οι διαχειριστικές πρακτικές της είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτει ο Οργανισμός. Εξετάζονται, οι πρακτικές εργασίας ώστε να προληφθούν πιθανά ατυχήματα, οι διαδικασίες με γνώμονα την ασφάλεια και το ενδιαφέρον, η δέσμευση αλλά και υλοποίηση από πλευράς όλων των στελεχών σε στεριά και θάλασσα, της Εταιρικής πολιτικής ως προς την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος.

Μετά την επιτυχή πιστοποίηση της ναυτιλιακής Εταιρίας, ακολουθεί ένας επιτόπου έλεγχος του υποψήφιου πλοίου από Επιθεωρητές του Οργανισμού GREEN AWARD. Περισσότερα του ενός πλοία μπορούν να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν, εφ’ όσον η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια Εταιρία έχει αποκτήσει την πιστοποίηση του Οργανισμού GREEN AWARD. Έλεγχος ανανέωσης της πιστοποίησης της ναυτιλιακής Εταιρίας, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ τα πιστοποιημένα πλοία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο για την διαπίστωση της τήρησης των απαιτήσεων.

Το κόστος για την πιστοποίηση Green Award, ισοσκελίζεται και εν τέλει υπερκαλύπτεται από τα οφέλη που απολαμβάνει η συμμετέχουσα Εταιρία. Πρόκειται για τη σύμπραξη και συνεργασία σε ένα δίκτυο αειφόρου διαχείρισης του θαλασσίου περιβάλλοντος για τους σκοπούς της μεταφοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, όπου η Εταιρία συμμορφώνεται και δραστηριοποιείται με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και συνέπεια ως προς την ασφάλεια των πληρωμάτων, προάγει την φροντίδα της για την προστασία του περιβάλλοντος και απολαμβάνει οικονομικές ωφέλειες, μέσω των εκπτώσεων που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμού GREEN AWARD πάροχοι υπηρεσιών (εκπτώσεις στα λιμενικά τέλη (port dues) ,και εκπτώσεις από διάφορους παρόχους ναυτιλιακών προϊόντων και υπηρεσιών).

Τα κριτήρια συμμόρφωσης, που η κάθε ναυτιλιακή Εταιρία οφείλει να τηρήσει ώστε να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Green Award, αποτελούν μια πρώτης τάξεως διαδικασία αυτοαξιολόγησης, με την υλοποίηση της οποίας η πιστοποιημένη Εταιρία θα βρεθεί καλύτερα προετοιμασμένη και σε πλεονεκτική θέση, απέναντι σε μελλοντικούς ελέγχους αρχών λιμένων (Port State Controls), ναυλωτών (Vetting Inspections), σημαίας και κλάσης (Flag State and Class Inspections and Audits – ISM, ISPS, ISO). Τα προαναφερθέντα ενισχύονται από στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε ευρήματα από επιθεωρήσεις Αρχών λιμένων (Port State Control inspections), αποδεικνύοντας πως πλοία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα GREEN AWARD, παρουσιάζουν μειωμένες ελλείψεις και παρατηρήσεις (deficiencies) στις αντίστοιχες επιθεωρήσεις και σχεδόν μηδενικές απαγορεύσεις απόπλου (detentions), σε σχέση με τον μέσο όρο των παγκοσμίως επιθεωρούμενων πλοίων. Πλοία πιστοποιημένα με Green award, λόγω των υψηλής ποιότητας τηρούμενων προδιαγραφών ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, απονέμεται ένα επιπλέον αστέρι (star upgrading) από την βάση δεδομένων Rightship.Τέλος τα πλοία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Green Award λόγω της υποχρεωτικής τους εγγραφής στο σύστημα ESI ( Environmental Ship Index) απολαμβάνουν έκπτωση της τάξης του 10% σε λιμενικά τέλη αρκετών χωρών ( π.χ. Ulsan Κορέας).

Τέλος να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Green Award διατηρεί σταθερές, διαφανείς και αγαστές διασυνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα σχετικά τμήματα αυτής.