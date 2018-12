EY: Διαφάνεια και τεχνητή νοημοσύνη τα κλειδιά στις χρηματοικονομικές αναφορές του μέλλοντος

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία, βασισμένη στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αναφορών, την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στο ανθρώπινο δυναμικό είναι οι προτεραιότητες που θέτουν οι οικονομικές διευθυντές, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (FAAS) της ΕΥ.

Στην ετήσια παγκόσμια έρευνα με τίτλο «How can the digital transformation of reporting build the bridge between trust and long-term value?» συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 CFOs ή Financial Controllers μεγάλων επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων, από 25 χώρες. Διαπιστώθηκε ότι πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν το κοινό εμπιστεύεται αρκετά τις επιχειρήσεις, ενώ οι περισσότεροι περιμένουν δραστική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων και τις χρηματοοικονομικές αναφορές.

Διεθνώς, μόνο το 58% των χρηματοοικονομικών στελεχών, που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στις επιχειρήσεις είναι υψηλή, ενώ η διαφάνεια στις εταιρικές αναφορές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Σε τοπικό επίπεδο, οι ερωτηθέντες στην Ιαπωνία εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι (68%) από τους ομόλογούς τους στην Αμερικανική Ήπειρο (63%), την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (59%) και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική (ΕΜΕΙΑ) (55%).

Οι αναφορές για μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία αποκτούν πρωταρχική σημασία, με το 72% των χρηματοοικονομικών στελεχών να δηλώνει ότι η μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στις αποφάσεις των επενδυτών. Συνεπώς, οι οικονομικές διευθύνσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται τη μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση με την ίδια αυστηρότητα και διασφάλιση όπως τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, το 19% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν επαληθεύεται ξεχωριστά σήμερα.

KATERINA MYGIAKI

Η έρευνα διαπιστώνει ότι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που συλλέγεται από τις οικονομικές διευθύνσεις δεν αξιοποιείται επαρκώς. Οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο διαθέτουν σήμερα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από ποτέ άλλοτε, εξαιτίας της αύξησης των δυνατοτήτων επεξεργασίας των υπολογιστών, της αυξανόμενης συνδεσιμότητας, του cloud και των τεράστιων δυνατοτήτων αποθήκευσης δεδομένων. Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία και ο όγκος δεδομένων αποδεικνύονται συχνά δυσβάστακτοι για πολλές από τις ομάδες που συντάσσουν εταιρικές αναφορές, με το 49% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δαπανά περισσότερο χρόνο για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, παρά για την ανάλυσή τους.

Η έρευνα εντοπίζει δύο προτεραιότητες ως προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των έξυπνων τεχνολογιών ως προς τις εταιρικές αναφορές: την αξιοποίηση της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, της Τεχνητής Νοημοσύνης και του blockchain, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα data analytics. Σύμφωνα με το 44% των ερωτηθέντων, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η σημαντικότερη τεχνολογία σε πέντε χρόνια, ακολουθούμενη από τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) (32%) και τα εργαλεία που βασίζονται στο blockchain (24%). Ωστόσο, ο κίνδυνος σχετικά με τα δεδομένα παραμένει η κορυφαία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εταιρικών αναφορών, με το 54% να τον αναδεικνύει ως την πρώτη πηγή ανησυχίας.

Ο μετασχηματισμός του εργατικού δυναμικού

Καθώς η λειτουργία των εταιρικών αναφορών υιοθετεί τις έξυπνες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών, θα απαιτηθεί και ένα διαφορετικό προφίλ ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τις οικονομικές διευθύνσεις να προσλάβουν άτομα με νέες δεξιότητες. Επιπλέον, σημαντική πλειοψηφία (76%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρόσληψης στελεχών με μη-παραδοσιακό υπόβαθρο.

naftemporiki.gr