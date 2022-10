Αθήνα – Στοκχόλμη – Κάιρο – Νίκαια.

Η παράσταση «Αντιγόνη, μια Ύβρις» εξελίσσεται μέσα από τα ταξίδια και τους συνεργάτες της και επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στο νέο χώρο πολιτισμού της Ομάδας7, Ψιλικατζίδικο.

Μετά τη συμμετοχή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου του Καΐρου, στο διαδικτυακό τμήμα του 5th SerformanceP - International Performance art exhibition in São Paulo 2021 και στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Στοκχόλμης (Stockholm Fringe Festival) το Σεπτέμβριο του 2019, η multimedia performance παραμένει ένα ανοιχτό, δημιουργικό εγχείρημα για την Ομάδα7 και συναντά ξανά το αθηναϊκό κοινό.

Με όχημα τη σοφόκλεια τραγωδία, τις σκέψεις του Κορνήλιου Καστοριάδη και υλικά του θεάτρου της επινόησης, η Ομάδα7 ξαναδιαβάζει ένα κλασσικό έργο.

Στο κέντρο μιας σκηνικής εγκατάστασης θεμελιωμένης σε οπτικοακουστικά μέσα, τρεις γυναίκες ερμηνεύτριες μοιράζονται όλους τους ρόλους, παρεμβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις και εμπειρίες και επεμβαίνουν στη σκηνική δράση. Σ’ αυτόν τον κλειστό κύκλο ενός σάπιου οικονομικού κέντρου εξουσίας, τα δεκαπέντε πρόσωπα του Χορού μπορούν να φτάσουν μόνο διαμεσολαβημένα, μέσα από μια οθόνη, για να διαπραγματευτούν, να διεκδικήσουν ή να αρνηθούν τη δική τους ατομική ευθύνη.

Η παράσταση συνδιαλέγεται με τη διαχρονική τραγικότητα του «δεινότερου» απ’ όλα τα πλάσματα, του Ανθρώπου και θέτει ερωτήματα: είναι ηθικό χρέος του ανθρώπου να αντιστέκεται στην ύβρη της εξουσίας; Η αντίσταση μπορεί να γίνει ύβρις; Είμαστε σε θέση να ακούσουμε πραγματικά τη διαφορετική γνώμη, τον διαφορετικό άνθρωπο; Τι υπάρχει πριν τις αμετάκλητες αποφάσεις; Έχουμε δίκιο μόνο εμείς;

«…η Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι μια κορυφή της δημοκρατικής πολιτικής σκέψης και στάσης, που αποκλείει και καταδικάζει το μόνος φρονείν, το οποίο αναγνωρίζει την έμφυτη ύβρη των ανθρώπων, και απαντά σε τούτη με τη φρόνηση.» Κορνήλιος Καστοριάδης

Ο πρώτος κύκλος παραστάσεων «Αντιγόνη, μια Ύβρις» πραγματοποιήθηκε στο Booze Cooperativa τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2018. Στο Stockholm Fringe Festival παρουσιάστηκε στις 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2019 στο Teater 3, σε νέα μετάφραση και διασκευή. To Δεκέμβριο του 2021 η παράσταση συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό μέρος του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου του Καΐρου (28th Cairo International Festival for Experimental Theatre / CIFET’21) και διαδικτυακά στο 5th SerformanceP - International Performance art exhibition in São Paulo 2021.

Η Ομάδα7

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Ομάδα Θεάτρου Επτά (Ομάδα7) αποτελεί μια καλλιτεχνική κολεκτίβα που διερευνά τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της χώρας σ’ ένα διάλογο με τις φόρμες και τις μεθόδους του μεταδραματικού θεάτρου. Σχηματίστηκε το 2003 και απέκτησε νομική μορφή το 2006. Έχει στο ενεργητικό της είκοσι δύο παραγωγές μέχρι τώρα, στις οποίες συμμετέχουν κάθε φορά τουλάχιστον 15 καλλιτέχνες και εθελοντές.

Δομικά στοιχεία λειτουργίας της Ομάδας7 είναι:

- η δημιουργική συνδιαλλαγή διαφορετικών αισθητικών μέσα από την προσωπική έκφραση του κάθε συνεργάτη

-η χρήση και διαχείριση του χώρου (δημόσιου ή ιδιωτικού) ως εικαστικό περιβάλλον

- η αξιοποίηση ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού

-η επεξεργασία των κειμένων ως μέρος ενός διαλόγου με τη σύγχρονη δραματουργία

-ο ρόλος και η θέση του ερευνητικού θεάτρου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

- η αλληλεπίδραση και η συνδιαλλαγή με το ευρύτερο περιβάλλον της διεθνούς σκηνής

Tαυτότητα παράστασης

«Αντιγόνη, μια Ύβρις»

Μετάφραση/Διασκευή: Βίκυ Μαστρογιάννη-Ομάδα7

Δραματουργία/Επιμέλεια κειμένου: Ευδοκία Δεληπέτρου

Σχεδιασμός φωτισμού/Φωτογραφία/Video: Γιώργος Ζαφειρίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη

Σκηνικά/Κοστούμια: Δάφνη Αηδόνη και Ομάδα7

Πρωτότυπη Μουσική: Μάριος Τσάγκαρης

Μετάφραση στα αγγλικά: Γιώργος Ανδράκης

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ναταλία Χατζοπούλου

Ηθοποιοί: Κατερίνα Δρακοπούλου, Κατερίνα Κασιδιάρη, Ελένη Μπαμπασάκη

Χορός Video: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Δάφνη Αηδόνη, Γιώργος Ανδράκης, Μυρσίνη Γεωργάκη, Ευδοκία Δεληπέτρου, Γιώργος Ζαφειρίου, Αλκιβιάδης Ζούπας, Σοφία Λιάκου, Βαγγέλης Παπαδάκης, Μάνος Παπαδάς, Βασιλική Σκευοφύλαξ, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γιάννης Τζέμης, Μάριος Τσάγκαρης, Ραφαήλ-Ανάργυρος Τσάντες, Μαίρη Λούση, Δανάη Σπηλιώτη.

