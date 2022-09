Θάνατος Ελισάβετ: Αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και ο εθνικός ύμνος

Μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', τα τραπεζογραμμάτια, τα νομίσματα, τα γραμματόσημα και άλλα εθνικά βρετανικά σύμβολα πρόκειται να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Η Τράπεζα της Αγγλίας θα αντικαταστήσει σιγά σιγά όλα τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα που απεικονίζουν το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' με νέα, που θα φέρουν την εικόνα του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Ο Guardian αναφέρει ότι κυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια 4,5 δισεκατομμυρίων στερλίνων, συνολικού ύψους 80 δισεκατομμυρίων λιρών (πάνω από 92 δισεκατομμύρια δολάρια) και η διαδικασία αντικατάστασης αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β' ανέλαβε τον θρόνο το 1952, μόλις το 1960 το πρόσωπό της άρχισε να εμφανίζεται σε χαρτονομίσματα της 1 λίρας.

«Τα εμβληματικά πορτρέτα της βασίλισσας είναι συνώνυμα με μερικά από τα πιο σημαντικά έργα που κάνουμε. Τα τρέχοντα τραπεζογραμμάτια με την εικόνα της Αυτής Μεγαλειότητας θα συνεχίσουν να είναι νόμιμο χρήμα», δήλωσε η Τράπεζα της Αγγλίας είπε την Πέμπτη.

«Μια περαιτέρω ανακοίνωση σχετικά με τα υπάρχοντα τραπεζογραμμάτια της Τράπεζας της Αγγλίας θα γίνει μόλις τηρηθεί η περίοδος πένθους».

Άλλα βασίλεια της Κοινοπολιτείας που κυβερνώνται επίσημα από τη βρετανική μοναρχία και έχουν νόμισμα με το πορτρέτο της Ελισάβετ Β' αναμένεται να επιφέρουν παρόμοιες αλλαγές. Περίπου τραπεζογραμμάτια των 20 δολαρίων στον Καναδά, κέρματα στη Νέα Ζηλανδία και το νόμισμα που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ανατολικής Καραϊβικής έχουν πάνω τους το κεφάλι της Βασίλισσας.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' αναμένεται να καθίσει για το πορτρέτο του αφού αναλάβει τον θρόνο. Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή και την έκδοση των νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, θα στείλει συστάσεις στον υπουργό Οικονομικών και θα λάβει βασιλική έγκριση πριν τα δημοσιεύσει.

Ο Βασιλιάς θα εμφανίζεται στραμμένος προς τα αριστερά σε νέα χαρτονομίσματα, καθώς μια βασιλική παράδοση υπαγορεύει ότι οι μονάρχες απεικονίζονται σε νομίσματα με την αντίθετη πλευρά από τον προκάτοχό τους.

Ο ύμνος

Ο εθνικός ύμνος της Βρετανίας θα αλλάξει επίσης σε "God Save the King" (ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά) από "God Save the Queen." Ωστόσο, ο κόσμος μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο για να τον συνηθίσει, καθώς τραγουδιέται από το 1952. Είναι επίσης εθνικός ύμνος στο New Ζηλανδία και ο βασιλικός ύμνος στην Αυστραλία και τον Καναδά.

Τα διαβατήρια

Τα βρετανικά διαβατήρια είναι επίσης πιθανό να δουν μια αλλαγή στη διατύπωση καθώς το εσωτερικό εξώφυλλο γράφει «Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανικής Μεγαλειότητας ζητά και απαιτεί στο Όνομα της Αυτής Μεγαλειότητας...». Τα διαβατήρια της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας εκδίδονται επίσης στο όνομα του Στέμματος.

