Άνοιξε το Magma Resort Santorini, το νέο μέλος της «Unbound Collection by Hyatt»

Το πολυαναμενόμενο πολυτελές θέρετρο, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, αναδεικνύει το αυθεντικό πνεύμα της Σαντορίνης και σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Hyatt στα ελληνικά νησιά.

Αθήνα, Τρίτη 30 Αυγούστου 2022. Η Swot Ηospitality ανακοινώνει το άνοιγμα του Magma Resort Santorini, του πρώτου θέρετρου με το εμπορικό σήμα της Hyatt στα ελληνικά νησιά. Η σύνδεση με τη συλλογή Unbound Collection by Hyatt, υπογραμμίζει τη στρατηγική στόχευση της Hyatt στην ανάπτυξη των ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων της σε σημαντικούς, παγκόσμιους, δημοφιλείς προορισμούς. Το πολυτελές ξενοδοχείο, 59 δωματίων, καλεί τους επισκέπτες να αφυπνίσουν τις αισθήσεις τους και να αφεθούν στο αυθεντικό πνεύμα της Σαντορίνης.

CHRISTOS DRAZOS

Το Magma Resort Santorini βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφές των λόφων του Βουρβούλου και επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαμονής. Ο εντυπωσιακός, σύγχρονος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός συμπληρώνεται από το μαγευτικό περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, με ιστορικούς αμπελώνες και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου Πελάγους. Ηλιόλουστες βεράντες και πισίνες στις οποίες το νερό μοιάζει να ενώνεται με τον ουρανό, προσθέτουν στην απόλαυση της θέας του νησιού, αναδεικνύοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Η ολιστική και πνευματική ευεξία απογειώνεται στο υπόσκαφο Lava Spa. Ο επικεφαλής σεφ, βραβευμένος με δύο αστέρια Michelin στο εστιατόριο Spondi, Arnaud Bignon υπόσχεται μία εκλεκτή γαστρονομική εμπειρία σε κάθε επισκέπτη.

«Με ενθουσιασμό ανοίξαμε το Magma Resort Santorini, παρουσιάζοντας τη συλλογή Unbound Collection by Hyatt στους έμπειρους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντική πολυτελή εμπειρία στην εμβληματική Σαντορίνη» είπε ο κύριος Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος και ένας εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality, εταιρείας που διαχειρίζεται το Magma Resort Santorini. «Η Unbound Collection εστιάζει στην έμπνευση και τις ουσιαστικές βιωματικές εμπειρίες, και προσκαλούμε τους επισκέπτες να ζήσουν μια νέα πλευρά της Σαντορίνης, αυτή στην οποία θα ανακαλύψουν μαζί μας το αληθινό πνεύμα του νησιού.»

Βιωσιμότητα και Αυθεντικός Σχεδιασμός

CHRISTOS DRAZOS

Εμπνευσμένος από την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, ο σχεδιασμός από την PEOPLE με τη συνδρομή της ELASTIC Architects στον εσωτερικό σχεδιασμό, τιμά τα φυσικά στοιχεία του τοπίου του ξενοδοχείου.

Ξύλο, πέτρα και ηφαιστειακές, μαύρες αποχρώσεις συνδυάζονται αρμονικά στους μίνιμαλ και εκλεπτυσμένους εσωτερικούς χώρους, ενώ η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου ακολουθεί τους καμπυλωτούς σχηματισμούς των πλαγιών από λάβα που το περιβάλλουν.

CHRISTOS DRAZOS

Το Magma Resort Santorini διαθέτει 59 πολυτελή δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 24 σουιτών, με εντυπωσιακές βεράντες, άνετα ντους, χαλαρούς χώρους καθιστικού και τραπεζαρίας, καθώς και ιδιωτικές πισίνες, προσφέροντας απεριόριστη θέα στο Αιγαίο πέλαγος. Για την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τη σουίτα Magma, 77 τ.μ. που περιλαμβάνει ευρύχωρο σαλόνι, king size υπνοδωμάτιο, καθώς και ιδιωτική βεράντα με πισίνα με θέα στη θάλασσα.

Signature Dining

Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Magma by Spondi, φέρει την υπογραφή του ομίλου Trastelis Group και του executive chef Arnaud Bignon, βραβευμένου με δύο αστέρια Michelin από το εστιατόριο Σπονδή. Στόχος είναι να αναδειχθεί η τοπική γεωργική παραγωγή και τα εποχιακά προϊόντα μέσα από μια σύγχρονη, ευρηματική μαγειρική ερμηνεία. Το μενού θα περιλαμβάνει signature dishes και άλλες εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές σε συνδυασμό πάντα με τα διάσημα κρασιά από την πλούσια αμπελοκαλλιέργεια του νησιού.

Ολιστική Ευεξία

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ολιστική και πνευματική ευεξία στο υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου Lava Spa. Το υπόγειο, 430 τ.μ. spa είναι το μεγαλύτερο στο νησί, διαθέτει εσωτερική πισίνα, σάουνα, vichy shower και πολυτελείς υπηρεσίες χαλάρωσης, σχεδιασμένες ώστε να αναζωογονούν το σώμα και να ταξιδεύουν τις αισθήσεις.

Για όσους αναζητούν σωματική δραστηριότητα, το ξενοδοχείο προσφέρει ένα πλήρως εξοπλισμένο, επαγγελματικό γυμναστήριο, καθώς και μια σειρά από δραστηριότητες που συνδέουν τους επισκέπτες με το φυσικό περιβάλλον του νησιού, όπως πεζοπορία, snorkeling και μαθήματα γιόγκα.

Εμπνευσμένες εκδηλώσεις και συναντήσεις

Tο Magma Resort Santorini παρουσιάζει το Magma Hall, έναν χώρο 228 τ.μ. που διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και άριστη τεχνολογική υποστήριξη. Κατάλληλο για κάθε εκδήλωση, από φιλικές κοινωνικές συγκεντρώσεις, ρομαντικούς γάμους και εμπνευσμένες επαγγελματικές δεξιώσεις, το ξενοδοχείο μπορεί να υποδεχτεί έως και 250 επισκέπτες.

Το Magma Resort Santorini είναι το πρώτο θέρετρο που συνδέεται με τη Hyatt στα ελληνικά νησιά. Μόλις ανοίξει, θα ενταχθεί στην οικογένεια Unbound Collection by Hyatt στην Ευρώπη μαζί με το The Wellem στο Dusseldorf, το Hotel SOFIA στη Βαρκελώνη, το Hotel Reisen στην Στοκχόλμη, το Párisi Udvar Hotel στη Βουδαπέστη, το Great Scotland Yard Hotel στο Λονδίνο, το Hôtel du Louvre στο Παρίσι το εμβληματικό Hôtel Martinez στις Κάννες, το Hôtel du Palais Biarritz , το La Zambra στο Mijas της Ισπανίας καθώς και δύο επιπλέον ακίνητα που είναι υπό κατασκευή: το Grand Hansa Hotel στο Ελσίνκι και το Hotel Rhodania Crans Montana στην Ελβετία.

Ο όρος “Hyatt” χρησιμοποιείται στο παρόν δελτίο τύπου για λόγους συντομίας και αναφέρεται στην εταιρεία Hyatt Hotels Corporation ή/και σε μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της.

The Unbound Collection by Hyatt

Δεν είναι απλώς μια σειρά ανεξάρτητων, μοναδικών ξενοδοχείων. Η συλλογή Unbound Hotels by Hyatt είναι μια σειρά ιστοριών που αξίζει να θυμάσαι. Είτε πρόκειται για ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο, ένα κτίριο ιστορικής σημασίας ή ένα θέρετρο αναζωογόνησης, κάθε κατάλυμα -αρμονικά κτισμένο σε απαράμιλλής ομορφιάς τοποθεσίες- δημιουργεί εμπειρίες που διεγείρουν το μυαλό του επισκέπτη που αναζητά υψηλές αλλά ανεπιτήδευτες υπηρεσίες όταν επιλέγει να ταξιδέψει. Για την πλήρη λίστα των ξενοδοχείων της συλλογής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα unboundcollection.hyatt.com. Ακολουθήστε το @UnboundxHyatt στο Facebook και το Instagram και χρησιμοποιήστε στις φωτογραφίες σας το hashtag #UnboundxHyatt.

Σχετικά με την SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και είναι μια κορυφαία εταιρεία Hotel Management με έδρα την Αθήνα, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, στις τουριστικές επενδύσεις, το Sales & Marketing και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας της Φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και developers να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση του οράματός τους. Η SWOT Hospitality, επί του παρόντος διαχειρίζεται ξενοδοχεία διεθνών εμπορικών brands όπως η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση σαν white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Οι μέτοχοι και τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντικότατη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχείων έχοντας αναπτύξει μερικές από τις πιο υψηλού προφίλ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα swot.gr

Σχετικά με τη Hyatt Hotels Corporation

Η Hyatt Hotels Corporation, με έδρα το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία φιλοξενίας που λειτουργεί με γνώμονα και όραμα να φροντίζει τους ανθρώπους ώστε να μπορούν να αισθάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το χαρτοφυλάκιο της Hyatt περιελάμβανε περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία και all-inclusive καταλύματα σε 69 χώρες σε έξι ηπείρους ενώ η εξαγορά του ομίλου Apple Leisure Group την 1η Νοεμβρίου 2021 πρόσθεσε 96 επιπλέον καταλύματα σε 10 χώρες. Στην συλλογή της Hyatt περιλαμβάνονται τα καταλύματα Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels ®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove και Hyatt Residence Club®, καθώς και θέρετρα και ξενοδοχεία της συλλογής AMR™ Collection, συμπεριλαμβανομένων των Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts και Sunscape® Resorts & Spas. Οι θυγατρικές της Hyatt διαχειρίζονται το πρόγραμμα πιστότητας World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, τις υπηρεσίες διαχείρισης προορισμών Amstar DMC και την ταξιδιωτική ηλεκτρονική πλατφόρμα Trisept Solutions®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα hyatt.com