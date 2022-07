Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Κάαν, ο Σάνι Κορλεόνε στον «θρυλικό» Νονό

Ο Τζέιμς Κάαν, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Σάνι Κορλεόνε στον «Νονό», άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 82 ετών.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, το απόγευμα της Πέμπτης (7/7).

«Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του Jimmy το βράδυ της 6ης Ιουλίου. Η οικογένεια εκτιμά το κύμα αγάπης και τα συλλυπητήρια σας και σας παρακαλεί να συνεχίσετε να σέβεστε την ιδιωτική της ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet.

Γεννημένος στην εργατική συνοικία του Μπρονξ της Νέας Υόρκης, στις 26 Μαρτίου του 1940, ο Τζέιμς ήταν παιδί δύο Εβραίων μεταναστών από τη Γερμανία. Μεγάλωσε στο Κουίνς και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν.

Στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Χόφστρα, όπου είχε συμφοιτητές τον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα και την ηθοποιό και τραγουδίστρια Λέινι Καζάν αλλά δεν θέλησε να αποφοιτήσει, καθώς στράφηκε από νωρίς στην υποκριτική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χόφστρα πέρασε από συνέντευξη και έγινε δεκτός στη Σχολή Θεάτρου «Neighborhood Playhouse» της Νέας Υόρκης.

Ο Τζέιμς Κάαν έγινε γνωστός για το ρόλο του ως Σόνι Κορλεόνε στον «Νονό», καθώς και για μια σειρά από σημαντικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, όπως οι: «Cinderella Liberty» (1973), «The Gambler» (1974), «Freebie and the Bean» (1974), «Rollerball» (1975), «Funny Lady» (1975), «A Bridge Too Far» (1977), «Chapter Two».

Σημειώνεται ότι για την ερμηνεία του στο ρόλο του ευέξαπτου Σάνι Κορλεόνε, ο Κάαν βραβεύθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου ως καλύτερος υποστηρικτικός ηθοποιός και έλαβε επίσης έναν «Χρυσό Σκούφο».

Το 1978 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ.