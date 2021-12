«And Just Like That»: Η γκάφα με την τσάντα Fendi

Ένας παρατηρητικός φαν του «Sex & the City» πρόσεξε ότι στο τρίτο επεισόδιο του «And Just Like That...», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κρατούσε μια γνώριμη μωβ τσάντα, χαρακτηριστικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας της όσο το χρυσό κολιέ της.

Ήταν το ίδιο αξεσουάρ που είχε κλέψει ένας ληστής -μαζί με ένα ζευγάρι Manolo Blahniks, από την Κάρι στην τρίτη σεζόν του «Sex & the City», στο επεισόδιο «What Goes Around Comes Around», το οποίο προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2000.

«Είναι όλα στις λεπτομέρειες! Είκοσι ένα χρόνια μετά τη ληστεία της Κάρι στην οδό Τζέρσεϊ στο Σόχο (“Δώσε μου την τσάντα σου”. “Τι;” “Την τσάντα σου”. “Είναι baguette”), το θρυλικό μωβ Fendi επανεμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο του “And Just Like That”, υποδηλώνοντας την επιστροφή της Κάρι στο σπίτι», έγραψε ο Evan Ross Katz στο Instagram. Η 56χρονη ηθοποιός είδε το σχόλιο και επιβεβαίωσε τη θεωρία του. «Φίλε είσαι καλός!!!», έγραψε σε ένα σχόλιο, το οποίο δημοσίευσε το @commentsbycelebs.

Η επιστροφή της baguette παραλληλίζεται και με το ταξίδι της Carrie με τη Natasha Naginsky (Bridget Moynahan), η οποία επίσης επέστρεψε στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας.

Για την ιστορία, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε πρωταγωνιστήσει σε μια καμπάνια του Οίκου Fendi, το 2019, προς τιμήν της επιστροφής της θρυλικής τσάντας.