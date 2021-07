Διάσημοι καλλιτέχνες και επιστήμονες θα «ταξιδέψουν» με αποστολή της NASA

Toν προσεχή Οκτώβριο είναι προγραμματισμένη η εκτόξευση της αποστολής Lucy της NASA. To σκάφος της αποστολής θα μελετήσει τους τρωικούς, μια σημαντική ομάδα διαστημικών σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος για την οποία γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Όπως έγινε γνωστό μαζί με τα διάφορα όργανα του το σκάφος θα μεταφέρει και μια πλακέτα στην οποία θα υπάρχουν δηλώσεις, σχόλια, αποφθέγματα και διάφορες ατάκες που έχουν πει διάσημοι καλλιτέχνες πολιτικοί, και επιστήμονες.

Η αποστολή πήρε το όνομα της Lucy όπως ονομάστηκε ένας σκελετός που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ο αρχαιότερος σκελετός ενός ανθρωποειδούς. Την τιμητική τους στην πλακέτα έχουν οι Beatles οι οποίοι είχαν επιλέξει το όνομα της Lucy σε μια από τις πιο μεγάλες τους επιτυχίες, το Lucy In The Sky With Diamonds. Στην πλακέτα υπάρχουν σχόλια όλων των Σκαθαριών.

«Στο τέλος η αγάπη που παίρνεις είναι ίση με αυτή που έδωσες» Πολ Μακάρτνει

«Ειρήνη και αγάπη» Ρίνγκο Σταρ

«Όλοι λάμπουμε όπως η Σελήνη, τα αστέρια και ο Ήλιος» Τζον Λένον.

«Όταν κοιτάζεις πέρα από τον εαυτό σου τότε μπορεί να ανακαλύψεις την πνευματική ισορροπία να περιμένει εκεί» Τζορτζ Χάρισον

Εκτός από τους Beatles στην πλακέτα θα υπάρχουν σχόλια κορυφαίων επιστημόνων όπως ο Αλβέρτος Αϊνστάιν και ο Καρλ Σαγκάν. Θα υπάρχουν σχόλια πολιτικών όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αλλά και καλλιτεχνών όπως ο κιθαρίστας των Queen Μπράιαν Μέι που είναι παράλληλα και αστροφυσικός. Τα λόγια του συγγραφέα Καζούο Ισιγκούρο και του ποιητή Τζόι Χάρτζο θα υπάρχουν επίσης στην πλακέτα αυτή. Μάλιστα ο Ρίνγκο Σταρ σχολίασε «Η Lucy επιστρέφει στον ουρανό με διαμάντια» εννοώντας φυσικά την πλακέτα.

Οι τρωικοί είναι αστεροειδείς ή φυσικοί δορυφόροι που κινούνται στην ίδια τροχιά με έναν, μεγαλύτερου μεγέθους, πλανήτη ή δορυφόρο αντίστοιχα, αλλά δεν συγκρούεται με αυτό(ν) διότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται παγιδευμένο το μικρότερο αυτό σώμα τοποθετείται 60° μπροστά ή πίσω του σώματος με το οποίο μοιράζεται την τροχιά. Ο όρος «τρωικός» αφορούσε αρχικά αποκλειστικά σε δύο ομάδες αστεροειδών οι οποίοι μοιράζονταν την ίδια τροχιά με τον πλανήτη Δία. Στη συνέχεια τέτοια αντικείμενα βρέθηκαν παγιδευμένα στην τροχιά του Ποσειδώνα, του Άρη, της Γης, του Ουρανού της Αφροδίτης και του Κρόνου.

Το διαστημικό σκάφος Lucy διαθέτει ένα σύνολο οργάνων με τα οποία θα μελετήσει τη γεωλογία, την σύνθεση της επιφάνειας και τις ιδιότητες αυτών των σωμάτων από κοντινή απόσταση. Στόχος είναι να ανακαλύψουμε να στοιχεία για αυτά τα σώματα αλλά και να διαπιστώσουμε τις πιθανές διαφορές που έχουν μεταξύ τους και τι σημαίνουν αυτές οι διαφορές.