Η Ενόλα Χολμς επιστρέφει με sequel στο Netflix

Μετά την απρόσμενη επιτυχία του Enola Holmes (Ενόλα Χολμς) το περασμένο φθινόπωρο, το Netflix και η Legendary ανακοίνωσαν το sequel της ευχάριστης περιπέτειας, στην οποία θα πρωταγωνιστούν και πάλι, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ως Ενόλα και ο Χένρι Κάβιλ ως Σέρλοκ Χολμς.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά με την οικογένειά μου στην Ενόλα Χολμς! Η Ένολα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου - είναι δυνατή, ατρόμητη, έξυπνη και γενναία», είπε η νεαρή ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της Eleven στη σειρά Stranger Things. «Ανυπομονώ για τους θαυμαστές να δουν πώς συνεχίζεται το ταξίδι της!».

Η Ενόλα Χολμς είναι η έφηβη, μικρότερη αδελφή του Σέρλοκ Χολμς, η οποία είναι και η ίδια, κατά κάποιον, τρόπο ντετέκτιβ.

Ο Χάρι Μπράντμπιρ επιστρέφει στην σκηνοθεσία και ο Τζακ Θορν θα υπογράψει και το σενάριο του σίκουελ.

Η ταινία βασίζεται στα έξι μυθιστορήματα "The Enola Holmes Mysteries" της Νάνσι Σπρίνγκερ, τα "The Case of the Missing Marquess" (2007), "The Case of the Left-Handed Lady" (2007), "The Case of the Bizarre Bouquets" (2008), "The Case of the Peculiar Pink Fan" (2008), "The Case of the Cryptic Crinoline" (2009) και "The Case of the Gypsy Goodbye" (2010), με το πρώτο και το πέμπτο να έχουν αποκτήσει υποψηφιότητα για βραβείο Edgar.

