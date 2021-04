Οι θόρυβοι της ανθρώπινης δραστηριότητας νέος εχθρός των δασών

Μετά τα ζώα ο θόρυβος που παράγει ο άνθρωπος στον πλανήτη επηρεάζει όπως φαίνεται αρνητικά και την χλωρίδα. Έχει διαπιστωθεί ότι ο θόρυβος που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλά είδη σε στεριά και θάλασσα.

Ο θόρυβος εμποδίζει πολλά είδη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα στην διαδικασία του ζευγαρώματος και της αναπαραγωγής τους. Επίσης η αδυναμία επικοινωνίας δεν επιτρέπει σε διάφορα είδη να ειδοποιούν τα άλλα μέλη για επερχόμενο κίνδυνο με ότι αρνητικές συνέπειες έχει αυτή η εξέλιξη. Γνωρίζουμε επίσης ότι θόρυβος προκαλεί στρες σε ορισμένα είδη προκαλώντας έτσι τελικά τον θάνατο τους.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the Royal Society B» ερευνητές του Πανεπιστημίου Texas A&M στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο θόρυβος επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των δασών. Μελέτησαν πευκοδάση και διαπίστωσαν ότι στις περιοχές του δάσους που είναι εκτεθειμένες στον θόρυβο της ανθρώπινης δραστηριότητας σταματά η παραγωγή νεών δέντρων ενώ οι περιοχές που υπάρχει ησυχία η παραγωγή συνεχίζεται και το δάσος εξαπλώνεται από εκείνη την πλευρά.

«Αν ο θόρυβος συνεχίσει να υπάρχει σε αυτές τις περιοχές του πευκοδάσους θα υπάρξει μια σταδιακή μετατροπή του από δάσος σε μια περιοχή χαμηλής βλάστησης γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο τοπικό οικοσύστημα και ειδικά την πανίδα» αναφέρει η Τζένιφερ Φίλιπς, καθηγήτρια συμπεριφορικής οικολογίας του Πανεπιστημίου Texas A&M.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις αλλαγές που επήλθε στα πευκοδάση σε διάστημα 15 ετών και εκτός από την διακοπή της παραγωγής νέων δέντρων διαπίστωσαν ότι στις περιοχές που υπήρχε θόρυβος άρχισαν να κάνουν δυναμικά την εμφάνιση τους διαφορετικά είδη αγριολούλουδων και θάμνων από εκείνα που υπήρχαν στις ήσυχες περιοχές. Μελέτησαν πευκοδάση στα οποία βρίσκονταν σε κάποια σημεία τους εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αντλίες αερίων κ.α. και υπήρχε εκεί μόνιμα ο θόρυβος της λειτουργίας τους.

Οι ερευνητές θεωρούν ο θόρυβος αυτός απομακρύνει από αυτές τις περιοχές του δάσους τα είδη που λειτουργούν ως επικονιαστές. Μέλισσες, νυχτερίδες, σκώροι, αλεπούδες και άλλα είδη ζώων που μεταφέρουν τους σπόρους των δέντρων και φυτών ενοχλούνται από τον θόρυβο και αποφεύγουν να πλησιάσουν τις επίμαχες περιοχές με αποτέλεσμα να σταματά η γονιμοποίηση τους.