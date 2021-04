Το ΗΒΟ γιορτάζει τα δέκα χρόνια του «Game of Thrones»

Στις 17 Απριλίου 2011, έκανε την εμφάνισή του στο ΗΒΟ ο πιλότος του «Game of Thrones», ενός πρωτόγνωρου φαινόμενου που έμελλε να αλλάξει μια για πάντα τους κανόνες της τηλεόρασης αλλά και της θέασής της.





Στο βίντεο που κυκλοφόρησε το ΗΒΟ για να προαναγγείλει το επετειακό αφιέρωμα που έχει τον τίτλο «The Iron Anniversary», ακούγεται η χαρακτηριστική ατάκα του Τίριον Λάνιστερ -«Τίποτα στον κόσμο δεν έχει τη δύναμη μιας καλής ιστορίας». Η σειρά ήταν, είναι, και θα παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην τηλεοπτική ιστορία.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου, λοιπόν, το «Iron Anniversary» θα τρέχει στο HBO Max για να τιμήσει το «Game of Thrones» αλλά και για να κρατήσει ενεργό το ενδιαφέρον του κοινού – την ώρα που το ΗΒΟ ετοιμάζει το prequel «House of the Dragon» αλλά και ένα spinoff της σειράς που θα έρθει μελλοντικά.

Νέες συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές, αφιερώματα στους χαρακτήρες και την εξέλιξή τους αλλά και πάνω από 150 βίντεο με πλάνα από τα παρασκήνια –με πολλά από αυτά να προβάλλονται για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα της πλατφόρμας, η οποία κρύβει και πολλά δώρα για τους συνδρομητές της: από θεματικά αυγά Fabergé και δισκοπότηρα με τα οικόσημα των Οίκων του Γουέστερος, μέχρι και έξι «σπέσιαλ διαδρομές» για περιορισμένο κοινό που θα έχει τη δυνατότητα να «ζήσει τη σειρά με έναν νέο τρόπο» μέσω ενός ειδικού kit θέασης.