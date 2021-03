Το Ever Given προκαλεί μποτιλιάρισμα και στα social media

Το γιγαντιαίο containeship έκλεισε τη διώρυγα του Σουέζ, αλλά άνοιξε ένα χείμαρρο από μιμίδια και gif γύρω από το μποτιλιάρισμα.

Το παγκόσμιο εμπόριο «πάγωσε», αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, και το περιβάλλον δεν έχει υποστεί ζημιά.

Έτσι τα social media πήραν φωτιά με αστεία γύρω από το φρακάρισμα του Ever Given και την επιχείριση αποκόλλησης.

Διάφορες εικόνες κυκλοφόρησαν με σχόλια στο Twitter όπως «αυτοί οι δύο τύποι και ο εκσκαφέας τους προσπαθούν αυτήν τη στιγμή να σώσουν το παγκόσμιο εμπόριο».

Ο λογαριασμός Twitter @SuezDiggerGuy, «Guy With the Digger at Suez Canal», είχε περίπου 15.000 ακόλουθους την τρίτη ημέρα από το συμβάν και μια γραμμή προφίλ που έγραφε: «Βάζω τα δυνατά μου. Καμία υπόσχεση».

Οι Netizens δημιούργησαν επίσης εικόνες Lego του εκσκαφέα και του τόξου του πλοίου εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο μεταφέρει καταναλωτικά αγαθά από κινεζικά εργοστάσια σε ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Και τα μιμίδια γέμισαν το Διαδίκτυο σαν να συσσωρεύονται φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πολλά από τα πιο δημοφιλή συνέδεσαν το γεγονός με την παδνημία: Κάποιος χαρακτήρισε το φορτηγό πλοίο ως «το άγχος μου και η κατάθλιψή μου λόγω Covid» και τον μικρό εκσαφέα στην ακτή ως «την καθημερινή βόλτα» που επιτρέπεται βάσει περιοριστικών μέτρων.

