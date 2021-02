Αίσιο τέλος σε 4ετή περιπέτεια μιας γάτας που ξαναβρήκε την οικογένειά της

Η σκωτσέζικη SPCA (Society for Prevention of Cruelty to Animals- οργάνωση για τη διάσωση των ζώων από κακοποίηση) επανένωσε μια χαμένη γάτα με την οικογένειά της αφού έλειπε από το 2017.

«Μας ειδοποίησαν για μια τραυματισμένη αδέσποτη γάτα από ένα μέλος του κοινού που την βρήκε στο Τιλικόλτρι πριν λίγες ημέρες», αναφέρει εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η γάτα, που ονομάζεται Μπέλα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ντανφερμλάιν πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Η αξιωματικός της οργάνωσης διάσωσης ζώων, Κέλι Μακ Γκουάιρ, είπε: «Η Μπέλα βρέθηκε στη λεωφόρο Τιλικόλτρι βρεγμένη και κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Credit: Courtesy of Scottish SPCA

«Ο άνθρωπος που την βρήκε την πήρε σπίτι και κάλεσε τη γραμμή βοήθειας. Όταν συλλέξαμε τη Μπέλα, ήταν αρκετά λεπτή αλλά φαινόταν καλά στην υγεία της. Ευτυχώς, η Μπέλα είχε μικροτσίπ και οι λεπτομέρειες ήταν ενημερωμένες, κι έτσι ήρθα σε επαφή με τον αριθμό που υπήρχε».

«Έπαθα σοκ όταν άκουσα ότι έλειπε από το 2017». Σοκ όμως έπαθαν και οι ιδιοκτήτες. Άγνωστο επίσης πως κατάφερε και ταξίδεψε πάνω από 15 μίλια από το Κλακμανσάιρ στο Φάιφ.

Πάντως η περιπέτεια της Μπέλα είχε αίσιο τέλος καθώς επέστρεψε στην οικογένειά της, τους Κάλντικοτς, και είναι όλοι ευτυχισμένοι.

