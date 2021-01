Τα καλύτερα laptops για να απολαύσεις τις αγαπημένες σου σειρές

Οι εποχές που η λέξη laptop ήταν συνώνυμη με την εκτός σπιτιού εργασία έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική εικόνα με εσένα απλωμένο στον καναπέ ή το κρεβάτι, να χαζεύεις στην οθόνη του φορητού σου υπολογιστή την αγαπημένη σου σειρά, ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία που βρήκες σε κάποια από τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Εννοείται φυσικά πως αν χρειαστεί να φύγεις από το σπίτι, το laptop σου θα είναι σε θέση να σε ακολουθήσει, έτσι ώστε να μη χάσεις επεισόδιο όπου κι αν πας.

Laptop για να απολαύσεις την αγαπημένη σου σειρά λοιπόν. Challenge accepted. Τι θα πρέπει να διαθέτει όμως αυτό; Κατ’ αρχάς μεγάλη και ευκρινή οθόνη έτσι ώστε οι εμπειρίες θέασης που θα απολαμβάνεις να είναι οι καλύτερες δυνατές. Μέγεθος, ανάλυση, φωτεινότητα και πάνελ παίζουν τεράστιο ρόλο εδώ. Από εκεί και πέρα, η αυτονομία είναι σημαντικός παράγοντας αφού το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να σε καλύψει και on the go. Τέλος, οφείλει να υπάρχει επαρκής μνήμη RAM ώστε να μην έχεις θέματα κατά το multitasking.

Για έλα να δούμε τι βρήκαμε…

HP Omen 17-cb0018nv (Core i7 9750H/16GB/256GB+1TB/GeForce GTX 1660 Ti)

Το σύστημα της HP μπορεί να είναι σχεδιασμένο κατά κύριο λόγο για gamers, όμως ακριβώς για τον λόγο αυτό θα σου προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες θέασης για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου σειρές όπως στην… τηλεόραση του σαλονιού! Σε ό,τι αφορά την αντιθαμβωτική οθόνη 17,3 ιντσών, ο μικρός χρόνος απόκρισης (μόλις 7 ms) και ο ρυθμός ανανέωσης των 144 Hz αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι Full HD ανάλυσης ενώ διαθέτει IPS πάνελ. Στα παραπάνω πρόσθεσε φυσικά τα υπόλοιπα κορυφαία χαρακτηριστικά και έχεις το απόλυτο «τέρας» επιδόσεων.

Apple MacBook Pro 16” MVVL2GR/A (Core i7/16GB/512GB/Radeon Pro 5300M)

Το MacBook Pro έγινε ακόμα καλύτερο και με οθόνη 16 ιντσών θα σου προσφέρει την υπέρτατη εμπειρία θέασης -και όχι μόνο! Η εκθαμβωτική οθόνη Retina, ανάλυσης 3072x1920 pixels με φωτεινότητα 500 nits, υποστήριξη της ευρείας γκάμας χρωμάτων P3 για ακόμα πιο ρεαλιστικούς τόνους και τεχνολογία TrueTone για βαθύτερο μαύρο και πιο φωτεινό λευκό, είναι πιθανότατα μία από τις καλύτερες που θα βρεις στην αγορά. Πρόσθεσε τα λοιπά άρτια χαρακτηριστικά, τη στιβαρή κατασκευή και βέβαια το macOS και την εγγύηση ποιότητας της Apple και «αγγίζεις» το τέλειο.

Lenovo ThinkBook 14-IML (Core i5 10210U/8GB/256GB/Intel UHD)

Αν αναζητάς μία εύχρηστη και λειτουργική πρόταση, τότε το ThinkBook 14-IML της Lenovo είναι ένας καλός… υποψήφιος. Με οθόνη 14 ιντσών και εξαιρετικά μικρό μέγεθος (απόρροια του λεπτού της πλαισίου), το σύστημα είναι τέλειο για εκείνους που δύσκολα μένουν στον ίδιο χώρο. Η Full HD ανάλυση θα διασφαλίσει πως θα απολαμβάνεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο στα 1080p ενώ η εκπληκτική ποιότητα εικόνας θα σε καλύψει απόλυτα. Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε συνδυασμό με τα Windows 10 Pro, τέλος, θα σου επιτρέψουν να ενεργοποιήσεις το laptop και να ξεκινήσεις την προβολή σε χρόνο μηδέν.

Dell Vostro 5490 (Core i5 10210U/8GB/512GB/Intel UHD)

Μια πρόταση στις 14 ίντσες που συνδυάζει τη φορητότητα και τις άνετες εμπειρίες θέασης και εργασίας, το Vostro 5490 της Dell δε θα σε απογοητεύσει. Η Full HD ανάλυσή του θα σου επιτρέψει να απολαύσεις σειρές και ταινίες στα 1080p, τη στιγμή που η κρυστάλλινη ποιότητα της εικόνας θα σε ενθουσιάσει χωρίς να ταλαιπωρήσει τα μάτια σου. Με άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά για να σε καλύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας σου, καλύπτεται από τριετή on-site εγγύηση της Dell για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο σε βάθος χρόνου.

Asus VivoBook X512DA (Ryzen 3 3250U/8GB/128GB/Radeon Vega 3)

Κομψό και -κυρίως- προσιτό, το VivoBook X512DA είναι ό,τι πρέπει για ‘σένα που αναζητάς μία οικονομική αλλά αξιόπιστη λύση. Διαθέτει frameless NanoEdge οθόνη (πραγματικά το πλαίσιο είναι τόσο λεπτό που περνά απαρατήρητο) στις 15,6 ίντσες και Full HD ανάλυσης που καταλαμβάνει το 88% της επιφάνειας του συστήματος, για να εστιάζεις εκεί που εξελίσσεται η δράση. Ο μηχανισμός ErgoLift προσφέρει άνοιγμα με σταθερή κλίση ενώ, τέλος, το μικρό αποτύπωμα και το χαμηλό βάρος καθιστούν το σύστημα ιδανικό για εκείνους που μετακινούνται πολύ.

Asus ZenBook UX434FQC (Core i5 10210U/8GB/512GB/GeForce MX350)

Το Asus ZenBook UX434FQC θα σου επιτρέψει να απολαύσεις τις αγαπημένες σου σειρές και όχι μόνο με άνεση και στυλ. Πρόκειται για ένα υπερφορητό σύστημα με οθόνη αφής 14 ιντσών που θα σου επιτρέψει να επιλέξεις το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσεις με ένα σου άγγιγμα. Είναι τύπου NanoEdge με σχεδόν ανύπαρκτο πλαίσιο για κορυφαίες εμπειρίες θέασης, ανάλυση 1920x1080 pixels και μηχανισμό άρθρωσης ErgoLift για άνοιγμα μέχρι και κατά 145ο. Μπόνους σε όλα τα παραπάνω το ηχοσύστημα Harman Kardon που θα «απογειώσει» ό,τι κι αν περιλαμβάνει η playlist σου.

Dell Inspiron 14 5406 (Core i7 1165G7/16GB/512GB/GeForce MX330)

Το Dell Inspiron 14 5406 είναι ένα 2-σε-1 σύστημα που διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να χαθείς στους κόσμους σειρών και ταινιών όπως βολεύεσαι: αραχτός στον καναπέ, ξάπλα στο κρεβάτι, καθιστός στο γραφείο προσποιούμενος πως δουλεύεις. Επίλεξε μία από τις τέσσερις λειτουργίες θέασης και κάνε παιχνίδι με την οθόνη αφής των 14 ιντσών στα 1080p επιλέγοντας το επόμενο επεισόδιο με ένα σου άγγιγμα. Τα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά θα σου επιτρέψουν να εργαστείς, ακόμα και να παίξεις χωρίς πρόβλημα.

HP Pavilion 15-cs3006nv (Core i5 1035G1/8GB/256GB/GeForce MX130)

«Κλασσική» επιλογή για ‘σένα που η σχέση τιμής/απόδοσης βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Στιβαρό και αξιόπιστο, το λευκού χρώματος Pavilion 15-cs3006nv έρχεται με οθόνη 15,6 ιντσών στα 1920x1080 pixels, όντας σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε σου ανάγκη συμπεριλαμβάνοντας και αυτή της ψυχαγωγίας. Η κρυστάλλινη ποιότητα εικόνας θα σε αφήσει κάτι παραπάνω από ικανοποιημένο, τη στιγμή που η υψηλή φωτεινότητα, είναι ό,τι πρέπει για να συνεχίσεις την παρακολούθηση της αγαπημένης σου σειράς σε εξωτερικούς χώρους.

Apple MacBook Pro 13” MYD92GR/A (M1/8GB/512GB)

Αν ταξιδεύεις αρκετά, εργάζεσαι εκτός σπιτιού/γραφείου και αρέσκεσαι στις κοντινές εξορμήσεις, τότε το MacBook Pro των 13,3 ιντσών είναι το σύστημα των ονείρων σου. Συμπαγές, ελαφρύ και στιβαρό, αποτελεί την επιτομή της φορητότητας και με οθόνη Retina ανάλυσης 2560x1600 pixels ποιος μπορεί να του αντισταθεί; Η τεχνολογία TrueTone θα προσαρμόσει την εικόνα ώστε να ταιριάζει με τη θερμοκρασία των χρωμάτων του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεσαι ενώ το ανύπαρκτο πλαίσιο κάνει την εμπειρία πραγματικά εκθαμβωτική. Όσο για την touch bar, χαρίζει ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία.

Dell XPS 9310 (Core i7 1165G7/16GB/512GB/Iris Xe)

Κατάλληλο για εκείνους που μετακινούνται πολύ, το XPS 9310 της Dell μπορεί να είναι μικρό το δέμας όμως θα σε εντυπωσιάσει με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του. Η 13,4 ιντσών οθόνη του (1920x1200 pixels, 16:10 λόγος διαστάσεων) είναι τύπου InfinityEdge με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης. Υποστηρίζει το 100% του χρωματικού χώρου sRGB για εκπληκτική ποιότητα χρωμάτων, ενώ υποστηρίζει HDR με τεχνολογία Dolby Vision για κινηματογραφικές απολαύσεις με έως 40 φορές φωτεινότερα φωτεινά σημεία και 10 φορές βαθύτερο μαύρο.