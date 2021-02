Τεχνητή νοημοσύνη «ανέστησε» τη φωνή νεκρού τραγουδιστή

Αν και ο Κιμ Κουάνγκ-σεόκ, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής της folk rock, είναι νεκρός εδώ και περίπου 25 χρόνια, οι φαν του μπορούν να τον ακούσουν να τραγουδά ένα νέο τραγούδι, χάρη σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε για να αναδημιουργήσει τη φωνή του.

Το σύστημα αυτό, ονόματι SVS (Singing Voice Synthesis) «έμαθε» 20 τραγούδια του Κιμ με βάση «εκπαίδευση» σε πάνω από 700 κορεατικά τραγούδια, έτσι ώστε να αποκτήσει επίπεδο ακριβείας που του επιτρέπει να μιμηθεί ένα νέο τραγούδι στο ύφος και στυλ του Κιμ, σύμφωνα με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Supertone, που αναδημιούργησε τη φωνή του νεκρού τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής που θα προβαλλόταν την Παρασκευή από τον νοτιοκορεατικό σταθμό SBS (Competition of the Century: AI vs Human), η φωνή του τραγουδιστή χρησιμοποιείται για να τραγουδήσει μια μπαλάντα του 2002 που είχε βγάλει ο διάσημος τραγουδιστής Κιμ Μπουμ-σου.

«Αυτό που μας ενδιέφερε και μας προβλημάτιζε πιο πολύ ήταν η άδεια της οικογένειας του Κιμ» είπε η Κιμ Μιν-τζι, ένας από τους παραγωγούς της εκπομπής. «Μα όταν παίξαμε το ηχητικό ΑΙ στην οικογένειά του, ήταν πολύ χαρούμενοι. Στην αρχή ανησυχούσαν, μα αφού άκουσαν το αποτέλεσμα, είπαν πως ήταν σαν να επέστρεψε ζωντανός ο Κιμ Κουάνγκ-σεόκ» πρόσθεσε.

Σημαντικό επίσης ήταν η φωνή και η εκτέλεση να περιλαμβάνουν επαρκές συναίσθημα, τόνισε ο Ναμ Σανγκ-μουν, επικεφαλής παραγωγός της εκπομπής. «Έχει να κάνει με το να τραγουδάς ένα τραγούδι με συναισθήματα. Και η κάθε νότα θα έπρεπε να συνδέεται φυσικά, ώστε να μπορούν να μεταδοθούν συναισθήματα, που είναι το βασικό σημείο της τεχνολογίας. Οι developers εκπαίδευσαν την ΑΙ να μιμείται ακριβώς τα ανθρώπινα φωνητικά όργανα» είπε ο Ναμ.

Οι παραγωγοί τόνισαν πως οι φόβοι για την ΑΙ ως προς ζητήματα copyright και ηθικής θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά αλλά δεν θα έπρεπε να επισκιάζουν το πεδίο στο σύνολό του. «Δεν θα έπρεπε να δούμε την ΑΙ μόνο σε κατηγορία copyright, μα επίσης να σκεφτούμε τρόπους να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ΑΙ ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους και να μας κάνει χαρούμενους» σημείωσε ο Ναμ.