Την απόσυρση του ν/σ για το Χωροταξικό ζητά η ΚΕΔΕ

Extraordinary meeting of the Central Union of Greek Municipalities (KEDE), in Athens, on November 30, 2015 / Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Αθήνα, στις 30 Νοεμβρίου, 2015