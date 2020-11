Πέθανε ο Νότης Λαλαΐτης, μέλος των θρυλικών The Idols

Πέθανε στην Αθήνα, σε ηλικία 75 ετών, ο Νότης Λαλαΐτης, μέλος των The Idols, που μεσουράνησαν κατά τη δεκαετία του 1960.



Ο θάνατος του Νότη Λαλαΐτη έγινε γνωστός με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προς το παρόν, τα αίτια θανάτου του πιανίστα, οργανίστα και τραγουδιστή του σχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Νότης Λαλαΐτης είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου και σχημάτισε, ως μαθητής, το πρώτο του συγκρότημα.

Το 1964, και ενώ ήταν ήδη φοιτητής στην Ανωτάτη Σχολή Ναυπηγών στον Πειραιά, αποδέχθηκε την πρόσκληση του κιθαρίστα Αντώνη Γιούλη, στενού φίλου του και γείτονά του και σχημάτισαν μαζί τους The Idols. Την ίδια χρονιά, αγόρασε την πρώτη του φαρφίσα. Την περίοδο εκείνη ηχογράφησαν τα 45άρια «He's The One / Hellow Honey», «Reward / Wanted By The Low» και «La Dem Da Da / Boys», αλλά δεν έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Το συγκρότημα υπήρξε ανάμεσα στα support group που συμμετείχαν στην επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones, στις 17 Απριλίου 1967.

Μετά το 1968 άλλαξαν εταιρεία, έκαναν στροφή στον ελληνικό στίχο και κυκλοφόρησαν αρκετές επιτυχίες, όπως τα «Τρικυμία στην καρδιά μου», «Τα χρόνια περνούν», «Ξαφνικά μ’ αγαπάς», και, το 1969, ένα άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους.

Παρέμεινε στους The Idols μέχρι τη διάλυσή τους, ενώ από το 1975 έως το 1981 ήταν στενός συνεργάτης και μέλος του συγκροτήματος του Ντέμη Ρούσσου. Το διάστημα αυτό συμμετείχε σε ηχογραφήσεις προσωπικών δίσκων του φημισμένου μουσικού, καθώς και σε περιοδείες του. Αργότερα, αφιερώθηκε στην τζαζ. Θαύμαζε ιδιαίτερα τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Jimi Smith, τον Quincy Jones και τους Dave Clark Five.