Ο κορωνοϊός έχει μεταλλαχθεί και ενδεχομένως να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Ανάμεσα στις δεκάδες μελετών που ασχολούνται με την ανάλυση της δομής το νέου κορωνοϊού τρεις εξ αυτών αποκαλύπτουν η κάθε μια διαφορετικά ευρήματα για τον ιό, ωστόσο όλες συγκλίνουν στον γεγονός ότι ο ιός μεταλλάσσεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση του θεραπευτικά.

Για παράδειγμα, μελέτη που έγινε από τους ερευνητές του πανεπιστημίου της Αριζόνα επισημαίνει ότι ο ιός που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ, έχει μεταλλαχθεί από το στέλεχος του εμφανίστηκε στην Κίνα και αυτό μπορεί να συμβάλει εντελώς αρνητικά ως προς την αντιμετώπισή του από τα εμβόλια που προσπαθούν να αναπτύξουν οι επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές δήλωσαν ότι έχουν εντοπίσει μια μετάλλαξη σε δείγματα που ελήφθησαν από ασθενείς που έχουν περάσει τον COVID-19. Συγκεκριμένα εξέτασαν 383 δείγματα ανθρώπων που είχαν νοσήσει με COVID-19 (5 εκ των οποίων είχαν δοκιμαστεί θετικά) και χρησιμοποίησαν μια αλληλουχία επόμενης γενιάς για τον εντοπισμό μεταλλάξεων σε αυτά τα πέντε γονιδιώματα. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι ο ιός μπορεί να εξασθενεί και πιθανώς να κάνει παρόμοια γενετική μετάλλαξη με αυτή που συνέβη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS) το 2003 και το 2004.

Όπως αναφέρουν στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Virology την 1η Μαΐου, «Παρόμοιες μεταλλάξεις στα γονιδιώματα SARS-CoV-2 εμφανίζονται, ιδίως στο γονίδιο ORF8 που μπορεί ενδεχομένως να μειώσει την καταλληλότητα των ιών».

Οι ερευνητές του Los Alamos, με τη βοήθεια επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Duke και στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ στην Αγγλία, μπόρεσαν να αναλύσουν χιλιάδες αλληλουχίες κορωνοϊού που συλλέχθηκαν από την Global Initiative for Sharing All Influenza, μια οργάνωση που προωθεί την ταχεία ανταλλαγή δεδομένων από όλους ιούς της γρίπης και του κορωνοϊού.

Οι ερευνητές, διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές από τις πρώτες περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων της Αριζόνα φαίνεται να προέρχονται από την Ευρώπη και όχι από την Βουχάν της Κίνας, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο ιός. Δηλαδή, ο κορωνοϊός που εμφανίστηκε στη Βουχάν της Κίνας έχει μεταλλαχθεί σε ένα νέο, κυρίαρχο στέλεχος που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και φαίνεται να είναι ακόμη πιο μεταδοτικό.

Το νέο στέλεχος άρχισε να εξαπλώνεται στην Ευρώπη στις αρχές Φεβρουαρίου πριν από τη μετανάστευση σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και έγινε η κυρίαρχη μορφή του ιού σε όλο τον κόσμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, έγραψαν ερευνητές από το Εθνικό Εργαστήριο του Los Alamos.

Εάν ο κορωνοϊός δεν υποχωρήσει το καλοκαίρι όπως η εποχική γρίπη, θα μπορούσε να μεταλλαχθεί περαιτέρω και ενδεχομένως να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κορωνοϊού που αναπτύσσονται από επιστήμονες, προειδοποίησαν οι ερευνητές.

Η έρευνα υποστηρίχθηκε από χρηματοδότηση από το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας και το Genome Research Limited, ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει 14 μεταλλάξεις. Η μετάλλαξη επηρεάζει την ακίδα πρωτεΐνη, έναν πολυλειτουργικό μηχανισμό που επιτρέπει στον ιό να εισέλθει στον ξενιστή.

Ο ιός γίνεται πιο επιθετικός επισημαίνει μελέτη στο Πεκίνο

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 3 Μαρτίου, οι επιστήμονες στη Σχολή Επιστημών Ζωής του πανεπιστημίου του Πεκίνου και το Ινστιτούτο Παστέρ της Σαγκάης διαπίστωσαν ότι ένας πιο επιθετικός τύπος του νέου κορωνοϊού αντιπροσώπευε περίπου το 70% των αναλυθέντων στελεχών, ενώ μόνο το 30% είχε συνδεθεί με ένα λιγότερο επιθετικό τύπο του ιού. Το πιο επιθετικό και θανατηφόρο στέλεχος βρέθηκε να επικρατεί στα πρώτα στάδια της επιδημίας στη Βουχάν - την κινεζική πόλη όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο ιός και τώρα οι επιστήμονες προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν όλες τις πιθανές μεταλλάξεις του καθώς και το τι στελέχη εμφανίστηκαν σε κάθε περιοχή.

Νέα δεδομένα για τη μετάλλαξη του κορωνοϊού

Μία ακόμα μελέτη που έγινε από τους ερευνητές των Ινστιτούτων Πληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό αποθετήριο bioRxiv με τίτλο «Population genomics insights into the recent evolution of SARS-CoV-2”, δίνει νέα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ιού.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΙΤΕ, η υπολογιστική ανάλυση της πλήρους αλληλουχίας 1.800 δειγμάτων SARS-CoV-2, επιτρέπει την με ακρίβεια κατανόηση της εξελικτικής πορείας καθώς και τους μηχανισμούς προσαρμοστικότητας του ιού. Όπως λένε, αφού δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπευτική ούτε και προληπτική στρατηγική είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι ειδικοί τον τρόπο «λειτουργίας» το ιού.

Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην κατανόηση φαινομένων όπως ο γενετικός ανασυνδυασμός, ο ρυθμός μετάλλαξης και γεγονότα προσαρμογής στο γονιδίωμα του SARS-CoV-2 που μπορεί να συνέβαλαν στην εξέλιξή του.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το RNA του κορωνοϊού του παγκολίνου μπορεί να έχει ανασυνδυαστεί με αυτό του κορωνοϊού της νυχτερίδας ή το RNA του κορωνοϊού του σκαντζόχοιρου με αυτό του σπουργιτιού, φαινόμενα που είναι πιθανό να έχουν συμβεί στο παρελθόν και να έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του SARS-CoV-2. Εντοπίστηκαν επίσης τμήματα του γονιδιώματος που ενδεχομένως έχουν συμβάλει στη μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και διάδοσης του ιού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, παρόμοια φαινόμενα ανασυνδυασμών ενδέχεται να έχουν συμβεί πρόσφατα και σε ανθρώπους, παρά το ότι αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί άμεσα.

Οι επιστήμονες του ΙΤΕ, εκτίμησαν κάθε παράμετρο ενός δημογραφικού σεναρίου κατά το οποίο λαμβάνει χώρα υποθετική εκθετική αύξηση των πληθυσμών SARS-CoV-2 που έχουν μολύνει ευρωπαϊκές, ασιατικές και βόρειες αμερικανικές ομάδες, και αποδείχθηκε ότι μια ταχεία εκθετική αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού SARS-CoV-2 μπορεί να δικαιολογήσει τον παρατηρούμενο πολυμορφισμό στα γονιδιώματά του.

Όπως επεσήμαναν οι ίδιοι, η μελέτη αυτή, πέρα από τα καινούρια ευρήματα που παρουσιάζει, μπορεί να συνεισφέρει και στην ορθότερη κατανόηση των συσχετίσεων των ιικών γονιδιωμάτων με τη σοβαρότητα της νόσου και την αλληλεπίδραση με το DNA του ανθρώπου.