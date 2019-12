Έκτη εκτόξευση στο διάστημα για τον ίδιο πύραυλο της Blue Origin

Επιτυχώς εκτοξεύτηκε στο διάστημα την Τετάρτη πύραυλος New Shepard της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος- με τον ίδιο πύραυλο να πραγματοποιεί την έκτη του πτήση.

«Η αποστολή αυτή ήταν άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της επιβεβαίωσης (της καταλληλότητας) του New Shepard για επανδρωμένες πτήσεις, καθώς συνεχίζουμε να ωριμάζουμε την ασφάλεια και αξιοπιστία του οχήματος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Όπως τόνισε η Blue Origin, ο συγκεκριμένος επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος πραγματοποίησε την έκτη του πτήση. Μέχρι τώρα, η εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει δύο πυραύλους από πέντε φορές, οπότε η νέα αυτή εκτόξευση αποτελεί ρεκόρ, με τον πύραυλο να εκτοξεύεται επιτυχώς και να επιστρέφει πίσω. Όπως υπογραμμίζεται, ο πύραυλος αυτός έχει αποτελέσει όχημα επιχειρησιακής χρήσης για πολλαπλές πτήσεις, «κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες αναβαθμίσεις στο σύστημα».

Επίσης, πρόκειται για την 9η αποστολή (NS-12) με φορτίο εμπορικού χαρακτήρα, με την οποία η Blue Origin έστειλε στο διάστημα τον 100ό της πελάτη.

Το φορτίο περιλαμβάνει χιλιάδες καρτποστάλ από μαθητές ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού προγράμματος «Club for the Future», που έχει σκοπό να εμπνεύσει μελλοντικές γενιές για καριέρες στις επιστήμες και να βοηθήσει στη δημιουργία οραμάτων για τη ζωή στο διάστημα.

Το φορτίο περιλαμβάνει πειράματα από μαθητές στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού ονόματι Art in Space, σε συνεργασία με το ροκ συγκρότημα OK Go, ένα επιστημονικό φορτίο από το Columbia University για τη μελέτη των επιπτώσεων του περιβάλλοντος χαμηλής βαρύτητας στη βιολογία των κυττάρων και το OSCAR, ένα φορτίο τεχνολογίας ανακύκλωσης από το Kennedy Space Center της NASA, με σκοπό τη δημιουργία μείγματος αερίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προώθηση ή υποστήριξη ζωής από ανθρώπινα απόβλητα σε αποστολές στο βαθύ διάστημα.