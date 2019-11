Οι Rage Against the Machine επανασυνδέονται

Οι Rage Against the Machine (RATM) επανασυνδέονται και ανακοινώνουν συναυλίες, οχτώ χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση και λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2020.



Οι RATM, που έδωσαν την τελευταία της συναυλία τον Ιούλιο του 2011 θα πραγματοποιήσουν τρεις συναυλίες τον Μάρτιο του 2020 πριν παίξουν στο Coachella όπου θα είναι headliners και κατά τα δύο Σαββατοκύριακα του μεγάλου μουσικού Φεστιβάλ. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι χώροι που το σχήμα θα δώσει τις τρεις εμφανίσεις πριν από αυτές στο Coachella.





Μέχρι τώρα ο λογαριασμός είναι μη επιβεβαιωμένος, ωστόσο πηγή κοντά στην μπάντα που μίλησε στο Rolling Stone ανέφερε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μπάντας είναι πραγματικά».

Οι RATM είναι αμερικάνικο ροκ συγκρότημα αξιοσημείωτο τόσο για τις αριστερές καταβολές του, που φαίνονται εμφανώς στους στίχους των τραγουδιών, όσο και για το ιδιαίτερο είδος μουσικής τους, το οποίο είναι μία ανάμειξη ροκ, μέταλ και ραπ μουσικής, με τραγουδιστή τον Zack de la Rocha. Μέχρι το 2000, οπότε και διαλύθηκαν, υπήρξαν από τα πιο διάσημα πολιτικοποιημένα συγκροτήματα όλων των εποχών.





Ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο «Rage Against the Machine», έγινε τρεις φορές πλατινένιος, χάρη στην συχνή αναμετάδοση του τραγουδιού «Killing In The Name» από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η έκδοση του τραγουδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περίπου ένα λεπτό μικρότερη του κανονικού, λόγω της αφαίρεσης της λέξης fuck, που επαναλαμβανόταν συνολικά δεκαεπτά φορές.

Ο δεύτερος τους δίσκος με τίτλο «Evil Empire» έφτασε στο νούμερο ένα των τσαρτ του Billboard το 1996. Ένα live βίντεο τιτλοφορούμενο «Rage Against the Machine» κυκλοφόρησε το 1997. Το επόμενο άλμπουμ, το «The Battle of Los Angeles», επίσης κατέκτησε την πρώτη θέση το 1999, πουλώντας 450.000 αντίτυπα την πρώτη βδομάδα και μετά έγινε διπλά πλατινένιο.

Το άλμπουμ «Renegades» κυκλοφόρησε λίγο μετά την διάλυση του συγκροτήματος το 2000, και ήταν μία συλλογή από παραλλαγές τραγουδιών, συγκροτημάτων όπως οι Devo, Cypress Hill, Minor Threat, MC5 ή ακόμα και του Bob Dylan. Την επόμενη χρονιά ακολούθησε η κυκλοφορία ενός ακόμα live βίντεο του «The Battle of Mexico City».