Μουσείο διεθνούς εμβέλειας στην Αθήνα

Paul Gauguin - (1848-1903) - Nature morte aux Pamplemousses - Νεκρή φύση με γκρέιπ φρουτ - Still Life with Grapefruits - 1901 ή 1902 | 1901 or 1902 - Λάδι σε καμβά | Oil on canvas - 66 × 76.5 cm