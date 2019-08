To Netflix διευκολύνει τη ζωή όσων αναζητούν διαρκώς νέο περιεχόμενο

Το Netflix θέλει να βοηθήσει τους συνδρομητές του να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην τηλεθέαση και όχι στην αναζήτηση περιεχομένου.

Σύμφωνα με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής του, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως πλατφόρμας με βάση την οποία βλέπει κανείς σειρές και ταινίες από το Netflix, πιο σαφής είναι ο τρόπος αναζήτησης του περιεχομένου που έχει προστεθεί προσφάτως στην υπηρεσία media streaming. Η καρτέλα με τίτλο Latest θα περιλαμβάνει τους εντελώς νέους τίτλους που έχουν προστεθεί (Brand New στα αγγλικά), τους τίτλους που πρόκειται να προστεθούν σύντομα (Coming This Week) και τους τίτλους που έρχονται λίγο αργότερα (Coming Next Week). Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε τηλεθεατής θα γνωρίζει και το πότε έρχεται ένας νέος κύκλος της αγαπημένης του σειράς, έτσι ώστε να προγραμματίσει τον χρόνο του για να μπορέσει να δει όλα τα επεισόδια.

Υπάρχει και η επιλογή του Remind me, προκειμένου να μπορέσει το Netflix να ενημερώνει εγκαίρως τους συνδρομητές του ότι έχει προστεθεί ένα νέο κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό προϊόν για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσα από την καρτέλα Latest. Το Netflix δοκιμάζει και την καρτέλα Collections, η οποία δημιουργείται χειροκίνητα από τον ίδιο τον συνδρομητή και όχι από έναν αλγόριθμο, έτσι ώστε να γίνεται ακόμα πιο σαφές το ποιες είναι οι προτιμήσεις του από άποψη περιεχομένου. Σύντομα, αναμένεται να είναι και αυτή η δυνατότητα διαθέσιμη σε όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η καρτέλα Latest έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στις εφαρμογές του Netflix, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ανανεώνεται μέσα στην ημέρα με νέες προτάσεις που θα προκύπτουν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όσοι την επισκέπτονται θα μπορούν με τη βοήθειά της να δουν trailers και teasers για ταινίες και σειρές που έρχονται στην πλατφόρμα. Η κίνηση αυτή του Netflix κρίνεται σωστή εμπορικά από τους αναλυτές, καθώς δείχνει ότι η πρόσφατη αύξηση των τιμών στις συνδρομές της πλατφόρμας δικαιολογείται από τα όσα νέα προσφέρει η υπηρεσία.