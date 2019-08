Εντομοαπωθητικό γραφένιο, ως εναλλακτική στα χημικά

Το γραφένιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική στα χημικά για σκοπούς απώθησης εντόμων και προστατευτικών ρούχων, χάρη στη δουλειά ερευνητών στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η σχετική έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από το National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), των National Institutes of Health, υποδεικνύει πως μια πρωτοποριακή ταινία που βασίζεται στο γραφένιο μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τους ανθρώπους από τα κουνούπια. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Brown University Superfund Research Center, δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες μεθόδους προστασίας από κουνούπια, χωρίς τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και το περιβάλλον άλλα, χημικά εντομοαπωθητικά» είπε η Χέδερ Χένρι, Ph.D, του NIEHS Superfund Research Program.

Όπως διαπιστώθηκε, ξηρές ταινίες γραφενίου φαίνονταν να κάνουν τα κουνούπια να δυσκολεύονται να μυρίσουν το δέρμα και τον ιδρώτα, καθώς δεν κατέβαιναν να τσιμπήσουν. Όταν εξετάστηκαν περισσότερο τα βίντεο με τα κουνούπια, διαπιστώθηκε ότι τα έντομα «προσεδαφίζονταν» πολύ πιο σπάνια στο γραφένιο από ό,τι στο γυμνό δέρμα. Επίσης, η ταινία γραφενίου αποτελούσε ταυτόχρονα ένα ισχυρό φράγμα, το οποίο τα κουνούπια δεν μπορούσαν να διαπεράσουν και να τσιμπήσουν (αν και όταν ήταν βρεγμένο δεν τα εμπόδιζε να «προσγειώνονται»).

«Αρχίσαμε σκεπτόμενοι πως μια ταινία γραφενίου θα μπορούσε να λειτουργεί ως μηχανικό φράγμα, αλλά μετά, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των κουνουπιών, αρχίσαμε να υποπτευόμαστε ότι δεν τα ενδιέφερε να τσιμπήσουν» είπε ο Ρόμπερτ Χερτ, Ph.D, διευθυντής του Superfund Research Program στο Brown University.

Τα κουνούπια, ως γνωστόν, αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς επικίνδυνων ασθενειών, συμβάλλοντας στην εξάπλωσή τους- και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας υποδεικνύουν ότι το γραφένιο μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική στα χημικά που χρησιμοποιούνται σήμερα σε εντομοαπωθητικά και ρούχα. Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι τη συγκεκριμένη μελέτη, δεν είχε εξεταστεί η αποτελεσματικότητα υλικών με βάση το γραφένιο σε ρόλο απώθησης εντόμων.

Πριν από χρόνια, ο Χερτ είχε αρχίσει να σχεδιάζει φόρμες με γραφένιο για την προστασία εργατών από επικίνδυνα χημικά- και ως εκ τούτου υποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του σε σκοπούς προστασίας. Γενικότερα μιλώντας, το γραφένιο είναι αόρατο στο γυμνό μάτι, ωστόσο εξαιρετικά ανθεκτικό και αγώγιμο- και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών.