Ο Bryan Adams στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Bryan Adams έκανε γνωστό πως θα δώσει συναυλία στην Αθήνα η οποία πλέον βρίσκεται ανάμεσα στους σταθμούς της περιοδείας του.

Η περιοδεία του Bryan Adams, με τίτλο «Shine A Light», πραγματοποιείται στα πλαίσια της προώθησης του ομώνυμου δίσκου του που κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Καναδός ερμηνευτής θα βρεθεί στην Αθήνα την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ. Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1η Αυγούστου. O Bryan Adams, περιοδεύει ήδη στην Ευρώπη από τον Ιούνιο και ο κύκλος των συναυλιών στη Γηραιά Ήπειρο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Ο 59χρονος καλλιτέχνης είχε γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με κομμάτια όπως τα «Summer of '69», «(Everything I Do) I Do It for You» , «Please Forgive Me», «All for Love», «Have You Ever Really Loved a Woman?».

