Ένα ελληνικό νησί στην κορυφή της Ευρώπης - Τέσσερα στα δημοφιλέστερα παγκοσμίως

Καλύτερο νησί της Ευρώπης (Best Island of Europe) για το 2019 αναδείχθηκε η Μήλος από τους αναγνώστες του αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel and Leisure».

Επίσης, τρία ακόμη ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στην κορυφαία 15άδα της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Κρήτη στη 2η θέση, η Πάρος στην 4η θέση και η Σαντορίνη στην 5η θέση. Σύμφωνα με το περιοδικό, η Ελλάδα κυριαρχεί στην κατηγορία αυτή.

INTIME NEWS/IMAGE PHOTO SERVICES Παραθεριστές απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα στο Ελαφονήσι του νομού Χανιών, στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά τη Μήλο στέκεται στα πλακόστρωτα δρομάκια, στα μνημεία και τις καλυμμένες με λευκή άμμο παραλίες με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά.

EUROKINISSI/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Στιγμιότυπο από το νησί της Πάρου.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις των αναγνωστών του περιοδικού, τα τέσσερα αυτά ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται επίσης στα δημοφιλέστερα παγκοσμίως (Best Islands in the World), με τη Μήλο να καταλαμβάνει την 4η θέση, η Κρήτη την 7η θέση, την Πάρο την 11η θέση και τη Σαντορίνη την 14η θέση.

SHUTTERSTOCK Σαντορίνη.

Αναλυτικά τα 15 καλύτερα νησιά της Ευρώπης, σύμφωνα με τη βαθμολογία των αναγνωστών, είναι:

Μήλος, Ελλάδα Κρήτη, Ελλάδα Αζόρες, Πορτογαλία Πάρος, Ελλάδα Σαντορίνη, Ελλάδα Σικελία, Ιταλία Χβαρ και Νησιά της Δαλματίας, Κροατία Μαδέρα, Πορτογαλία Σαρδηνία, Ιταλία Λίπαρι και Αιολίδες Νήσοι, Ιταλία Ίσκια, Ιταλία Μαγιόρκα, Ισπανία Νήσος Σκάι και Εβρίδες, Σκωτία Μάλτα Ορκάδες, Σκωτία

TRIPADVISOR Παραλία Κλέφτικο, Μήλος.

Σε ό,τι αφορά τα καλύτερα νησιά του κόσμου, πάντα κατά τη βαθμολογία των αναγνωστών του T+L: